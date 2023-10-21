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Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı Edirneli muhtarları misafir etti

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı Edirneli muhtarları misafir etti
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Edremit Belediyesi, Edirneli Mahalle Muhtarlarını ilçede konuk etti. 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kente gelen muhtarlar Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı ve Edremit Muhtarlar Derneği Başkanı Hayati Uysal tarafından karşılandı.

Edirne Merkez Mahalle Muhtarları Edirne Belediyesi’nce düzenlenen etkinlikler kapsamında Edremit’i ziyaret etti. Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı ve Edremit Muhtarlar Derneği Başkanı Hayati Uysal ev sahipliği yaptı.

Edremit Belediyesi, Edirneli Mahalle Muhtarlarını ilçede konuk etti. 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kente gelen muhtarlar Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı ve Edremit Muhtarlar Derneği Başkanı Hayati Uysal tarafından karşılandı.

 KADİN ŞEHİRDEN KUVAYİ MİLLİYE ŞEHRİNE!

 Edirneli konuklarını Edremit’te ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Edremit Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı; “Demokrasinin temel taşı değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladığımız günün ertesinde Osmanlı’ya başkentlik yapmış kadim şehir Edirne’den 24 mahalle muhtarımızı, Kuvvayi Milliye’nin şehri Edremit’imizde ağırlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşadık. Yerel yönetimlerin mihenk taşı kıymetli muhtarlarımız ve değerli konuklarımızla bir araya gelip güzel bir gün geçirdik. Edirneli muhtarlarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

Edremit Belediyesi, Edirneli Mahalle Muhtarlarını ilçede konuk etti. 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kente gelen muhtarlar Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı ve Edremit Muhtarlar Derneği Başkanı Hayati Uysal tarafından karşılandı.

 BÖYLE GENÇ YÖNETİCİYİ GÖRMEK BİZİ MUTLU ETTİ!

 Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Tasmalı, Edirne Belediyesi Özel Kalem Müdürü Egemen Ilgın ve beraberdeki mahalle muhtarları misafirperverliklerinden dolayı Canlı’ya teşekkür ederek Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın hediyelerini takdim ettiler.

Edremit Belediyesi, Edirneli Mahalle Muhtarlarını ilçede konuk etti. 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kente gelen muhtarlar Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı ve Edremit Muhtarlar Derneği Başkanı Hayati Uysal tarafından karşılandı.

Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı Tasmalı “Böyle genç bir yöneticiyi görmek bizi çok mutlu etti. Tayfun başkanımızın ilgi ve alakasına çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Edremit Belediyesi, Edirneli Mahalle Muhtarlarını ilçede konuk etti. 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kente gelen muhtarlar Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı ve Edremit Muhtarlar Derneği Başkanı Hayati Uysal tarafından karşılandı.

 Edirneli muhtarlar belediye ziyaretinin ardından Edremitli meslektaşları ile birlikte kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ettiler.

Edremit Belediyesi, Edirneli Mahalle Muhtarlarını ilçede konuk etti. 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kente gelen muhtarlar Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı ve Edremit Muhtarlar Derneği Başkanı Hayati Uysal tarafından karşılandı.

 

Etiketler Edremit Edremit Belediyesi Selman Hasan Arslan Tayfun Canlı
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