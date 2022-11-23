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Edremit Belediyesi 7/24 görev başında

Edremit Belediyesi 7/24 görev başında
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Edremit Belediyesi kent genelinde etkili olan şiddetli yağışlara karşı gerekli önlemleri alıyor. Belediye ekipleri 7/24 görev yapıyor.

Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağışlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Önceden alınan önlemlere ek olarak 7 gün 24 saat görevde taşkın tehlikelerine karşı mazgal ve menfezler temizleniyor. Hava şartlarının kötü seyretmesi halinde ani su baskınları ve taşkınları engellemek için sahillerde ve trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda su kanalları temizlenerek açılıyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda ekiplerimizi ve araçlarımızı harekete geçirdik. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması gerekli önlemleri alıyoruz. Anlık oluşan olumsuzluklara ve gelen ihbarlara anında müdahale ediliyor. Şiddetli yağış ve fırtınalı havalarda vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Olumsuz durumlarda belediyemizin iletişim kanallarından 24 saat bize ulaşabilirler” dedi.

 

Etiketler Edremit Edremit Belediyesi Selman Hasan Arslan Tayfun Canlı
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