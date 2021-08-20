Edremit Belediyesi aşure hayırları başladı

Edremit Belediyesi aşure hayırları Edremit Belediyesi önünde başladı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’nın da katıldığı aşure hayrı yoğun ilgi gördü.

Edremit Belediyesi pandemi nedeniyle 1 yıl ara verdiği aşure geleneksel hayırlarını bu yıl gerçekleştiriyor. Muharrem ayı nedeniyle ana hizmet binası önünde başlayan hayırda 5 bin kişilik aşure dağıtıldı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, vatandaşlara aşure ikram etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “ Tüm vatandaşlarımızın Aşure Günü’nü tebrik ediyorum. Muharrem orucu tutan tüm canların oruçlarının kabul olmasını diliyorum” dedi.

Edremit Belediyesi aşure hayırları önümüzdeki günlerde Altınoluk, Akçay, Altınkum, Güre ve Kadıköy’de devam edecek.