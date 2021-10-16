Edremit Belediyesi Avrupa Şeref Plaketini aldı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nden daha önce ‘Avrupa Diploması’ ve ‘Avrupa Şeref Bayrağı’nı alan Edremit Belediyesi, bu yıl da ödül programının bir üst aşaması olan ‘Avrupa Şeref Plaketi’ne değer görüldü.

Edremit Belediyesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından, kıtanın en önemli kent ödüllerinden biri sayılan ‘Avrupa Şeref Plaketi’ ile onurlandırıldı. Edremit Belediyesi kardeş kentlerle kurduğu iyi ilişkileri, ortağı olduğu uluslararası projeleri, uluslararası kuruluşlara üyelikleri ve iş birlikleri, gençlik çalışmaları, Aeneas Kültür Rotası projesi, Avrupa düzeyindeki etkinlikleri ile yerelde gerçekleştirdiği sosyal, kültürel ve sportif çalışmaları neticesinde bu ödülü almaya hak kazandı. 2021 yılında Türkiye’den bu ödüle layık görülen tek bir yerel yönetim olan Edremit Belediyesi’ne Avrupa Şeref Plaketi, Avrupa Parlamenter Meclisi Temsilcisi ve CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre tarafından takdim edildi. Emre, Avrupa Konseyi’nin işleyişi ve ödüllerle ilgili bilgi verdi, Başkan Selman Hasan Arslan’a plaketi takdim ederek belediye yetkililerine de teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Avrupa Konseyi tarafından böylesine anlamlı bir ödüle layık görülmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Bugün bizler için mutlu bir gün. Biraz önce Avrupa Yerel Demokrasi Ajansı sözleşmesini imzaladık. Farklı ülkelerde 15 ayrı yerde bulunan ajansın 16’ıncısını Türkiye’de ilk olarak Edremit’te açılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından bu yıl Türkiye tek yerel yönetim olarak bu ödüle layık görüldük. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu prestij sadece yurt içinde değil Avrupa’da da bilinen bir kent olmamızı sağlayacak” dedi.

Edremit Belediyesi’nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Edremit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer Acar, 2020 yılında yaptıkları başvuru sonucunda 2021 yılında Avrupa’nın en prestijli ödülü olan Şeref Paketi’ni Türkiye’den almaya halk kazanan tek yerel yönetim olduklarını ifade etti. “Edremit’te kutladığımız Avrupa Hareketlik Haftası, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası, gençlik politikalara kapsamında uyguladığımız Erasmus Plus ve Euro Desk Ofisimiz ile Edremitli gençlerimize verdiğimiz hizmet bu başarının en büyük nedenidir. Balıkesir’de Erasmus Plus ve Euro Desk temas noktası olan ulusal ajans onaylı tek belediyeyiz” dedi.

Ödül törenine; Avrupa Yerel Demokrasi Ajansı (ALDA) Başkan Yardımcısı Bartek Ostowski, ALDA Genel Sekreteri Antonella Valmorbida ve ALDA Akdeniz Bölümü Sorumlusu Giulia Sostero, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, İYİ Parti Edremit İlçe Başkanı Oğuzhan Civgaz, belediye Meclis üyeleri de katıldı.

TÜRKİYE’NİN İLK YEREL DEMOKRASİ AJANSI KURULDU

Türkiye’nin ilk Yerel Demokrasi Ajansı’nı kurmak için Edremit ALDA (Avrupa Yerel Demokrasi Derneği) tarafından seçildi. Türkiye’nin ilk yerel demokrasi ajansı olan Edremit Yerel Demokrasi Ajansı; yerel düzeyde karar alma süreçlerinde katılımcı yaklaşımı desteklemek, sivil toplumun diyalog kurma becerileri ve kapasitelerini geliştirmek, mevcut kardeş şehirleri güçlendirmek ve Avrupa’da ve diğer ülkelerdeki bilgi ağını geliştirerek proje imkanlarının güçlenmesi gibi birçok rolü üstlenecek. Bu kapsamda; ALDA, Edremit Belediyesi, Budva Belediyesi, Lusje Belediyesi, Ahmetbey Belediyesi, Edremit Kent Konseyi, Edremit Çevre Sağlığı ve Doğayı Koruma Derneği, Çamcı Kültür Merkezi Derneği, Medya Araştırmaları Derneği, Ebarlament Derneği arasında protokol imza töreni gerçekleştirildi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından imzalanan protokolle Avrupa’da 15 tane bulunan Yerel Yönetim Ajansı’nın 16’ıncısı Türkiye’de ilk olarak Edremit’te açılacak.