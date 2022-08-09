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Edremit Belediyesi'nden 50 bin metrekare asfalt

Edremit Belediyesi'nden 50 bin metrekare asfalt

Edremit Belediyesi vatandaşları toz ve çamurdan kurtarmak için yol düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Ağustos ayında üç mahallede 50 bin metrekare asfalt kaplaması yapılacak.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Güre Mahallesi Havacılar mevki, Cennetayağı Mahallesi Suzan Terzioğlu Caddesi, Akçay Mahallesi Karanfil Caddesi ve bağlantılı sokaklarda kilit parke taş döşeme ve asfalt kaplama çalışmalarına devam ediyor. Kenti tozdan ve kirlilikten kurtarmak için hızla çalışan ekipler 50 bin metrekarelik bölgeyi bitirdikten sonra etap etap Kadıköy ve Edremit’in merkez mahallelerinde doğalgaz ve altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yolları tamamlayacak. Belirlenen program dahilinde yaz aylarında da yenileme ve düzenleme planı uygulanacak.

 

Etiketler Edremit Belediyesi
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