Edremit Belediyesi'nden çocuklara yaz şenliği

Edremit Belediyesi çocuklara özel yaz şenliği düzenliyor. Öncelikle kırsal mahallelerde yapılan şenlikler çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor.

Edremit Belediyesi “Yaz Çocuk Şenliği” başladı. Edremit Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde Palyaço Papi ve arkadaşları çocukların talebi üzerine mahallelere giderek eğlenceli etkinlikler düzeliyor. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği oyunlar, danslar, yüz boyama ve yarışmaların yapıldığı şenlik son olarak Çıkrıkçı ve Kavlaklar Mahallesi’ndeydi. Sürpriz etkinliklerin olacağı 21.00’de başlayacak şenlikler 2 Haziran Perşembe Çamlıbel Mahallesi, 8 Haziran Çarşamba Yaylaönü Mahallesi, 10 Haziran Cuma Kadıköy Mahallesi Kadıköy Parkı’nda gerçekleşecek.