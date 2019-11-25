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  4. 25 Kasım 2019 14:39

Edremit ''Kadına şiddete yeter artık'' dedi

Balıkesir ve Körfez ilçelerinden bir araya gelen kadınlar Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda “kadına şiddete dur” dediler.

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Onlarca kadın kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Balıkesir Kadın Dayanışması’nın “1919'dan 2019'a Kadın Buluşması" adı
altında örgütlediği etkinlikte birçok kadın konuşmacı kadına şiddeti protesto etti.

Balıkesir Kadın Dayanışması adına organizasyonunu ve sunuculuğunu Anadolu Kadın Hareketi aktivisti Birsen Temir Saraç'ın yaptığı etkinliğin ilk konuşmacısı geçtiğimiz günlerde eşi tarafından Edremit'te öldürülen Işıl Aydın'ın annesi konuştu.

Etkinlikte Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın eşi Oya Arslan ve bir çok siyasi partinin kadın temsilcisi ve kadın dernekleri sözcüleri birer konuşma yaptılar “Kadına Şiddete Hayır” dediler…

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edremit , kadına şiddete hayır
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