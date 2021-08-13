Edremit Kitap Fuarı’nda üçüncü gün sona erdi; CHP’li Başkanlar sosyal belediyeciliği anlattı

Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Edremit Kitap Fuarı yazar, edebiyatçı ve siyasetçilerin katılımıyla devam ediyor. Fuarın üçüncü gününde Beşiktaş, Kadıköy, Şişli ve Avcılar Belediye Başkanları Sosyal Belediyeciliği anlattı.

Bu yıl 4. kez düzenlenen ve Sabahattin Ali’ye ithaf edilen Edremit Kitap Fuarı, yoğun bir katılımla devam ediyor. 50’ye yakın yayınevinin katıldığı fuarda, vatandaşlar yazarlarla buluşma şansı yakalarken, çeşitli kitap kampanyalarından da yararlanıyor.

Edremit Kitap Fuarı’nın üçüncü gününde, Edremit Belediyesi özel kalem Müdürü Tayfun Canlı moderatörlüğünde; Kadıköy Belediye Başkanı Şerdi Dara Odabaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in katılımıyla ‘Sosyal Belediyecilik nasıl yapılır?’ konulu panel düzenlendi. Başkanlar, sosyal belediyeciliğe yönelik hizmetlerini anlattılar. Özellikle pandemi sürecinden sonra sosyal belediyeciliğin kavramının değiştiğini, görev alanlarına girsin girmesin vatandaşların sorunlarına çözüm için çabaladıklarını anlattılar.

Ardından ekonomist Ozan Bingöl, ‘Ekonomide ve vergi sisteminde adalet mümkün mü?’ konulu söyleşi düzenledi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Gazeteci Eren Erdem ‘Medyada Yalanlar ve Gerçekler’ konulu söyleşide konuştu. Erdem, “Toplumların gerçeklere ulaşması adına sadece gazeteciler değil, toplumlarda paydaştır. Gerçek gazetecilik yapan mecralara sahip çıkmalıyız” dedi. Erdem, “Bugün gerçekleri gerçek dışı algılarla yer değiştirmek için çabalayanlar var. Ancak bu konjektörün varabileceği yer hezimettir. Ve hezimet yakındır” dedi.

Eren Erdem’in programının ardından Ahmet Selçuk İlkan şiileri, orkestrası da şarkıları ile geceye renk kattı. Son olarak ise ‘Göç Mevsimi’ yönetmeni Ali Levent Üngör ile oyuncular Fehmi Kararaslan, Murat Tayfur ve Pelin Kurt’un katılımıyla, ‘Sinema, kitap ve Edremit’ konulu söyleşi düzenlendi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ‘Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap’ sloganıyla başlanan Edremit Kitap Fuarı’nın bu yıl, Sabahattin Ali’ye ithaf düzenlendiğini söyledi. Başkan Arslan, “4. Edremit Kitap Fuarımız devam ediyor. Fuara vatandaşlarımızın oldukça yoğun bir ilgisi var. Fuara oldukça önemli isimler katılıyor. 50’ye yakın yayınevi ve 200’e yakın yazar, edebiyatçı, çevirmen, siyasetçi halkımızla buluşuyor. Kitap Fuarı, pandemiden sonra Türkiye’de yapılan en büyük organizasyon” dedi.

Edremit Kitap Fuarı, 17 Ağustos Salı gününe kadar, yazar, şair ve edebiyatçıların çeşitli programlarıyla devam edecek.