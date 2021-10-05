Edremit Zeytinli Kır Düğün Salonu tamamlanıyor

Edremit'in Zeytinli Mahallesi'nde 2000 kişilik düğün kapasiteli kır düğün salonu inşaatı tamamlanıyor.

Edremit Belediyesi’nin Zeytinli Kır Düğün Salonu projesi bitme aşamasına geldi. 7200 metrekare toplam alana sahip; içerisinde sosyal tesis, mutfak, çocuk grubu, park alanı ve piknik yapılacak alanların da yer alacağı Zeytinli Kır Düğün Salonu'nda çalışmalar devam ediyor. Düğün salonu 2000 kişilik düğün kapasiteli, 3700 metrekare yeşil alan, 3000 metrekare yol ve otopark alanıyla birlikte 150 araç kapasitesine sahip olacak. Önümüzdeki düğün sezonunda hizmet vermeye başlayacak olan salonda belediye ekipleri peyzaj düzenleme ve otopark alanında kilit parke taş çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Kentimizin önemli bir ihtiyacını daha karşılıyoruz. Kır düğün salonumuz önümüzdeki sezon hizmet vermeye başlayacak ve bunun yanı sıra güzel bir yaşam alanı da olacak. Mutluluğumuzu pekiştirdiğimiz düğünlerimizde pandemi nedeniyle bir araya gelemedik. Pandemi şartlarının el verdiği sürece vatandaşlarımız düğünlerini, eğlencelerini kır düğün salonumuzda yapabilecek. Daha sağlıklı günlerde düğünlerimizde tekrar buluşmayı diliyoruz. Kentimize hayırlı olsun.” dedi.