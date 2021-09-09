Edremit’in kurtuluşunun 99. Yılı kutlandı

Edremit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıldönümü halkın katılımı ile büyük bir coşku içerisinde kutlandı.

Kuva-yi Milliye hareketinin başladığı yerlerden olan Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı ve Menderes Bulvarı’nda düzenlenen törenler ile kutlandı.

İlk olarak Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende Kaymakam Turgay Ünsal, 19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Alper Örün, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Edremit’in esaret döneminde yaşadıkları ve esaretten kurtuluşta verilen mücadele ve fedakârlıklardan örnekler veren Başkan Arslan, Bizim için çok anlamlı olan bugün size şunu anlatmaya çalıştım: Edremit’in kurtuluşu; Hukuktur, cesarettir, mücadeledir, özveridir, direniştir. Bugün Edremit’in denizine giriyorsak, dağlarında geziyorsak, havasını soluyorsak hep bunlar sayesindedir. Edremitli atalarımızın, tüm kahramanlarımızın mücadeleleri bize ilham olsun, yolumuzu aydınlatsın. Şehit Kaymakamımız Hamdibey ile ismini andığım ve anamadığım tüm atlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyorum. Edremit’in 99. Kurtuluş yıldönümü kutlu olsun” dedi.

Ardından Menderes Bulvarı’nda geçit töreni düzenlendi. Atlarıyla alana gelen Edremit efeleri, protokol mensuplarına Türk Bayrağı takdim etti. Ardından tören geçişleri başladı. Askeri tören birliği ve Gaziler ile başlayan kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, dernek ve odalar ile ilçedeki işletmeler, yaya olarak ve araçlarıyla gerçekleştirdiği geçiş töreni ilgiyle izlendi.

Binlerce kişinin izlediği törenlerde bazı araçlardan Türk Bayrakları dağıtılırken güvercinler bırakılıp şapka, kalem, defter, kolonya, şeker gibi hediye paketleri dağıtıldı

Binlerce kişinin izlediği törenlerde bazı araçlardan Türk Bayrakları dağıtılırken güvercinler bırakılıp şapka, kalem, defter, kolonya, şeker gibi hediye paketleri dağıtıldı.