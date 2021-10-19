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Edremit'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Edremit ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende ilk olarak saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı okundu. Atatürk anıtına Edremit Muhtarlar Derneği çelengi sunuldu.

Edremit Muhtarlar Derneği Başkanı Hayati Uysal tartından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Hacı Arslanlar Mahallesi Muhtarı Ali Tuzlu ve Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu. Edremit Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisiyle tören sona erdi.

Törene; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Belediye Başkan Vekili Metin Aktaş, 19. Motorlu Mekanize Piyade Tugayı Kurmay Başkan Vekili Ufuk Çığra, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, Jandarma Komutanı Ömer Koç, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

 

Etiketler edremit belediyesi
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