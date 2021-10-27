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Edremit'te Cumhuriyet Bayramı coşkulu kutlanacak

Edremit'te Cumhuriyet Bayramı coşkulu kutlanacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıldönümü Edremit’te etkinliklerle kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Edremit Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikler kapsamında fener alayı yürüyüşünün ardından sanatçı Teoman sahne alacak.

Edremit’te Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. yıldönümü törenlerle kutlanacak. 28 Ekim Perşembe günü saat 13.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak çelenk sunumu sonrası, 29 Ekim Cuma günü Kaymakamlık makamında 09.30’da başlayan kutlama programı resmi törenlerle 10.00’da Şehit Hamdibey Meydanı’nda devam edecek. Edremit Belediyesi de resmi törenlerin dışında düzenlenecek fener alayı yürüyüşünün ardından Akçay Cumhuriyet Meydanı’nda saat 21.00’de ünlü sanatçı Teoman, Edremitlilerle buluşacak.

CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Milli mücadele ruhunu kaybetmeden Cumhuriyetin bize bağışladığı kurucu değerlere birlik beraberlik ruhuyla sahip çıkacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde daima yürüyeceğiz. Bu uğurda hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Bu coşkuyu beraber yaşamak Cumhuriyetimizin yeni yaşını kutlamak için tüm vatandaşlarımızı Akçay Cumhuriyet Meydanı’ndaki, Teoman konserinde buluşmaya davet ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.” dedi.

 

Etiketler edremit belediyesi
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