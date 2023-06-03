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Edremit'te dere yatakları temizleniyor

Edremit'te dere yatakları temizleniyor
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Edremit Belediyesi tarafından, Akçay Mahallesi Pina Deresi’nde temizlik çalışmaları başladı.

Edremit Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Akçay Mahallesi’nde ki Pina Deresi temizleniyor. İş makinelerinin yardımı ile kapsamlı bir çalışma başlatılırken Pina Deresi ile birlikte bağlantılı kanallarda da sazlıklar temizlenerek ortaya çıkan moloz ve atıklarda ortadan kaldırılıyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, kent genelinde ki çalışmalara yaz sezonu öncesinde hız verdiklerini belirterek, “Mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir kent için çalışıyoruz. Büyüyen ve gelişen Edremit’imizde turistik mahallelerimizden en uzakta ki kırsal mahallerimize kadar dört bir koldan çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Etiketler Edremit Edremit Belediyesi Selman Hasan Arslan Tayfun Canlı
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