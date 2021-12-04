Edremit'te İDA Ultra Maratonu başlıyor

Edremit’te Kazdağları’nda yapılacak olan İda Ultra Maratonu öncesinde basın toplantısı yapıldı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “114 kilometrelik İda Ultra, 66 kilometrelik İda Haf Ultra, 36 kilometrelik Run to Zeus ve 15 kilometrelik Köy Koşusu’nda sporcuları değil, ulusları da buluşturuyoruz.” dedi.

Kazdağları’nda yıllardır devam eden ve pandemi süreciyle birlikte ara verilen İda Ultra Maratonu, Edremit Belediyesi ev sahipliğinde yeniden başlıyor. Maraton öncesinde organizasyon komitesi ve sponsorların da katıldığı basın toplantısında Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Türkiye’nin en önemli ultra maratonlarından birine Türkiye’nin ilk kış ultra maratonuna 5. Kez ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Edremit’te 3 gün boyunca, 25 ülkeden, bin 700 sporcuyu ağırlıyoruz.” diye konuştu.

Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede ise, “Edremit Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Bey en başından beri destek verdi. Gençlik Spor İlçe Müdürümüz, Valimiz, Kaymakamımız hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 5’inci senemizde 25 ülkeden bin 700 sporcumuz var. Ağırlıklı sporcular İran, Rusya ve Ukrayna’dan.” dedi.

Edremit’in Güre Mahallesi’nde düzenlenen basın toplantısına Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, Hattuşa Vacation Thermal Clup Kazdağları Genel Müdürü Hilmi Önal, Karspor İcra Kurulu Başkanı Selami Alaftargil ve Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede katıldı.