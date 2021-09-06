Edremit'te köyde çocuk tiyatrosu kuruldu

Edremit’in kırsal Mehmetalan Mahallesi’nde Mehmetalan Çocuk Tiyatrosu kuruldu. İlk oyunlarını sahneye koyan çocukların heyecanına mahalle sakinleri de katılarak ortak oldu.

Mehmetalan Mahalle Muhtarı Nergis Aldemir’in öncülüğünde 8-14 yaş aralığındaki 24 mahalleli çocuğun katıldığı EHEM Uygulamalı Tiyatro Çocuk Kursu’nun ardından Mehmetalan Çocuk Tiyatrosu ilk oyununu sahneye koydu. “Fareli Köyün Kavalcısı” adlı tiyatro gösterisine Edremit Belediye Başkan Vekili Hasan Ülger, Belediye Meclis Üyesi Metin Aktaş ve mahalle sakinleri katıldı. Çocuk tiyatrosunun kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, çocukları tebrik eden Başkan Vekili Hasan Ülger, “Çocukları sanata yönlendiren ve bu noktada önlerine yeni ufuklar açan öncelikle Mehmetalan Mahalle Muhtarı Nergis Aldemir’i kutluyorum. Böyle kazanımların ilçemiz genelinde artmasını temenni ediyoruz. Edremit Belediyesi olarak bu gibi etkinlikleri sonuna kadar destekliyoruz. Çocukların heyecanı gözlerinden okunuyor, bu heyecana ortak olmaktan dolayı mutluyuz.” dedi.