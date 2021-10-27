Edremit'te uluslararası arkeolojik sempozyum: Aeneas Kültür Rotası

Avrupa Konseyi tescilli Türkiye’den başlayan ilk kültür rotası olan Aeneas Kültür Rotası projesi uluslararası sempozyumda ele alındı. Aeneas Rotası Derneği, Edremit Belediyesi ve Roma Sapienza Üniversitesi tarafından düzenlenen Troas Ve Latium Bölgesindeki Aeneas; Mitoloji Ve Arkeoloji “Uluslararası Arkeolojik Sempozyumu” Edremit’te gerçekleştirildi.

Avrupa’da çok iyi bilinen bir efsane olan Antik Roma’nın atası ve kurucusu kabul edilen Aeneas'ın Edremit’te ki Antandros Antik Kentinden başlan ve İtalya'ya kadar uzanan yolculuğunu anlatan Uluslararası Aeneas Kültür Rotası, Avrupa Konseyi tarafından geçtiğimiz yıl tescil edilmişti.

Edremit’in ve bölgenin turizm potansiyeline önemli katkısı olacak Uluslararası Aeneas Kültür Rotası ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Avrupa Birliği’nin “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı” kapsamında finanse edilen

Aeneas Rotası Derneği ile Edremit Belediyesi ile Roma Sapienza Üniversitesi’nin birlikte yürütmekte olduğu “Aeneas’ın izinde; Türkiye ve İtalya Arasında Ortak Kültür Mirası” projesi kapsamında Troas ve Latium bölgesine ki Aeneas; Mitoloji Ve Arkeoloji “Uluslararası Arkeolojik Sempozyumu” Edremit’in Güre Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Sempozyumda İtalya’dan ve Arnavutluk’tan gelen konuklarla birlikte akademisyenler, arkeologlar, Antandros ve Troya kazılarını yürüten ekipten temsilciler sunumlarını yaptı. Sempozyuma Kültür ve Turizm Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı temsilcisi İlkay İvgin, İtalya Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi Francesca LICORDARI, Arnavutluk Butrint Kazı Başkanı Dr. Erlind Sulo katılarak açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Siena Üniversitesi Profesörü Mario Lentano, Colosseum Arkeolojik Park Direktörü (UNESCO) Alfonsina Russo dijital ortam üzerinden görüntülü olarak toplantıya katıldı.

Açılışta konuşan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Aeneas Kültür Rotası’nın tarih, turizm ve kültür mirası açısından ilçenin en önemli değerlerinden olduğunu kaydetti. Başkan Arslan, “Edremit Belediyesi olarak Virgilius’un Homeros’un ve daha nice kaynağı atıf yaptığı Aeneas’ın yolculuğundaki liman şehirlerini bir araya getirmek için bir hayal kurduk. Uluslararası düzeyde Aeneas Rotası Çalıştayı düzenledik. 2018 yılında yine uluslararası düzeyde yerel yönetimlerle işbirliği kurduk. Devamında önemli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirdik. Sizleri yormamak adına daha fazla detaya girmiyorum. Son 3 yıldır konuyu gündemimizden hiç düşürmedik. Sürekli yolculuğun izini sürdük. Başta Sayın Valimiz olmak üzere geçen herkese, ayrı ayrı ve bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Truva’dan kaçarken, elinde küçük oğlu ve sırtında yaşlı babasını taşıyarak, Avrupa medeniyetini kuran tıpkı kahraman Aeneas gibi bizler de tarihimizi sırtımızda, geleceğimizi elimizde tutarak barış, kardeşlik ve yeni kalkınma ufuklarına doğru hep birlikte yürüyeceğiz.” dedi.

Sempozyum Aeneas’ın İzinde Projesi Sunumu ile başladı. (Aeneas Rotası Derneği, Edremit Belediyesi ve Roma Sapienza Üniversitesi),

Günün ilk oturumu;

1- Troas Bölgesi: Kaçış ve Ayrılış konusu Moderator: Prof. Alessandro Maria JAİA, Sapienza Üniversitesi

2- “Troya: Mitolojiden Arkeolojiye Bir Kentin Öyküsü“ Prof. Dr. Rüstem ASLAN, Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Troya (Unesco) Antik Kenti Kazı Başkanı

3- "Dardanos Prensi Aeneas: Troya Mitolojisindeki Yeri ve Antik Çağda Troia’daki Yansımaları" Prof. Dr. Reyhan KÖRPE, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Troya (Unesco) Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı

4- “Kültürel Diplomasi Açısından Bizim Aeneas” Dr. Rıdvan GÖLCÜK Troya Müze Müdürü

5- Antandros Kazısı ve Aeneas Ege Ünv. Arş. Gör. Evren AÇAR Arkeolog Ege Ünv. Antandros Kazı Ekibi Üyesi

İkinci oturumu;

1- Aeneas'ın Latium Kıyılarına Varışı Moderatör: Prof. Dr. Rüstem ASLAN (Troya Antik Kenti Kazı Başkanı

2- Elysion Ovaları’ndaki Ankises ve Aeneas (Prof. Mario LENTANO, Siena Üniversitesi)

3- Lavinium’daki “Truvalı” Yerler (Prof. Alessandro Maria JAİA, Sapienza Üniversitesi)

4- Latium’da ki Aenaes‘ın Yerleri: Mitoloji ve Arkeoloji (Dr. Sandra GATTİ Aeneas Rotası Derneği)

5- Roma’daki Aeneas’ın Yerleri (Dr.Alfonsina RUSSO, Colosseum (Unesco) Arkeolojik Parkı Direktörü

6- Avrupa’nın Görsel Sanat Eserlerinde “Troya’dan Kaçan Aenas’ın İkonografi” (Dr. Daniele Fortuna)Colosseum Arkeolojik Parkı Etkinlik Direktörü