Edremit’ten üç günde 17 tır yardım gönderildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem felaketinin ardından yaraların sarılması için kolları sıvan Edremit Belediyesi vatandaşların dayanışması ile üç günde 17 tır dolusu yardım malzemesini, bölgeye gönderdi.

Edremit Belediyesi, Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilde meydana gelen deprem felaketinin ardından Edremitliler’in gösterdiği duyarlılık ile yardım malzemeleri hızla bölgeye sevk ediliyor. Şükrü Tunar Kültür Merkezi ve belediye şubelerinde ki toplama merkezlerinde tasnif edilen yardım malzemeleri hızla bölgeye gönderiliyor. Felaketin üçüncü gününde Edremit Belediyesi 17. Tırını yola çıkardı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yardım kampanyasında gönüllü yüzlerce katılımcının desteği ile çadır, ısıtıcı, battaniye, yorgan, uyku tulumu, kışlık kıyafet, bebek bezi, mama, biberon, kuru gıda, el feneri, pil, powebank, hijyenik ped, iç çamaşırı, eldiven, bere, ayakkabı, bot, sıvı sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu gibi ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım paketleri kamyonlara yüklendi. AFAD ile koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalarda yardımlar Kahramanmaraş’ın Elbistan, Hatay’ın Defne ve Kırıkhan, Malatya’nın Arguvan, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçeleri ile Osmaniye il merkezinde depremzedelere dağıtılmaya başlandı.

Edremit Belediye başkanı Selman Hasan Arslan, yaşanan felaket nedeniyle tüm ulusa başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti, “Yaraları el birliği ile sarmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Edremitliler büyük bir duyarlılık gösterdiler. Komşularımızla birlikte çalışarak 17. Yardım aracımızı uğurladık. Bu toplumsal duyarlılıkla kenetlenerek acıların üstesinde geleceğimize inanıyorum” dedi.