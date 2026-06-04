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Ege’nin İki Yakası 6. İki Yaka Kültür Festivali’nde Dostluk ve Kardeşlik İçin Buluştu

Ege’nin İki Yakası 6. İki Yaka Kültür Festivali’nde Dostluk ve Kardeşlik İçin Buluştu
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Kos Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 6.'sı hayata geçirilen İki Yaka Kültür Festivali'nin 8-9-10 Mayıs tarihlerinde Bodrum'da düzenlenen ilk ayağının ardından, festivalin ikinci bölümü 3-4 Haziran tarihlerinde Kos'ta gerçekleştirildi.

Kos Limanı'ndaki karşılamayla başlayan program, Hippokrat Heykeli önünde toplanılması ve Kos Belediyesi Filarmoni Orkestrası eşliğinde Eleftherias (Özgürlük) Meydanı'na gerçekleştirilen sembolik yürüyüş ile devam etti. Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras’ın ev sahipliğinde gerçekleşen festivale; T.C. Rodos Başkonsolosu Mebşure Taşkın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Kos-Nisyros Bölge Valisi Konstantina Svinou, Lipsi Belediye Başkanı Fotis Mangos, Patmos Belediye Başkanı Nikitas Tsampalakis, Nisyros Belediye Başkanı Christofis Koronaios, Leros Belediye Başkan Vekili Eleni Chelmi, Kalymnos Belediye Başkan Vekili Kalliopi Koutouzi, İki Yaka Kültür Festivali Komite Başkanı Nil Taşkıran, Bodrum Belediyesi başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katılım sağladı. 

Festival açılış töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, dünyanın zor günler geçirdiği bir dönemde Ege'de barışı tesis etmenin önemine değinerek şunları söyledi:

“Öncelikle bizi misafir eden sevgili dostum Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras'a ve Kos Belediyesi ekibine gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Dünyanın zor günler geçirdiği bu ortamda; bu bölgede barışı, kardeşliği, sevgiyi ve dostluğu büyüttüğümüz için çok mutluyum. İki ülkenin bayraklarının önce 9 Mayıs'ta Bodrum rüzgarında, arkasından bugün Kos'ta Ege rüzgarıyla dalgalanması; aslında yüreklerimizin bir arada olduğunu, kardeşliğimizin ve dostluğumuzun artık sonsuz olduğunu gösteriyor.”

Konuşmasında Ege'nin birleştirici misyonuna değinen ev sahibi Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras, Bodrum ve Muğla'dan gelen konukları ile çevre adaların temsilcilerini misafir etmekten onur duyduklarını dile getirerek, festivalin iki yaka arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını kalıcı hale getirdiğini ifade etti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, etkinlikteki konuşmasında Ege'nin birleştirici gücüne dikkat çekerek duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Bizler aynı denizi ve aynı güneşi paylaşan halklarız. Ege bizi ayırmaz, Ege bizi birleştirir.

Kültürümüz, sanat ve dostluk aramızdaki en güçlü köprülerdir. Bizleri samimiyetle ağırlayan Kos Belediye Başkanı Sayın Theodosis Nikitaras başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Size Bodrum halkının selamlarını, sevgisini ve dostluğunu iletiyorum. Yaşasın dostluğumuz, yaşasın kardeşliğimiz! Bizi birleştiren Ege çok yaşa!”

Festival, her iki yakanın halk oyunları ekiplerinin sahnelediği geleneksel gösteriler ve iki yakanın kıymetli sanatçılarının katılımıyla gerçekleştirilen dostluk konseri ile sona erdi.

 

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Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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