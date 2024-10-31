Eğitim yardımları ÇaycumaKart'la ödeniyor

Çaycuma Belediyesinden eğitim yardımı yapılan öğrencilerin ödemeleri, hizmet alanı sürekli genişleyen ÇaycumaKart’la yapılmaya başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin altyapısıyla Türkiye’nin en gelişkin şehir kartı olarak hizmet veren ÇaycumaKart’ın alanı giderek genişliyor. 2014 yılından bu yana üniversitelerde eğitim gören Çaycumalı öğrencilere destek sunan Çaycuma Belediyesinden, yeni öğretim yılında yardıma uygun öğrencilerin ödemeleri ÇaycumaKart’la yapılıyor. Böylece amaçlarından biri nitelikli sosyal yardım hizmeti sunmak olan ÇaycumaKart’ın, bu alandaki hizmetlerine bir yenisi daha eklenmiş bulunuyor. Böylelikle, öğrencilere yapılan yardımların mahremiyeti de korunmuş olunuyor.

130 ÖĞRENCİYE, 1250 LİRAYA ULAŞAN YARDIM VERİLİYOR

Çaycuma Belediyesince başvurular içinde yapılan değerlendirme sonunda, yardım verilmesi kararlaştırılan 130 öğrenci içinde tıp fakültelerinde okuyanlara, 2024-25 öğretim yılı için 1.250, 4 yıllık lisans öğrencilerine 625, 2 yıllık ön lisans öğrencilerineyse 500’er lira yardım ödeniyor.

HAYIRSEVER VATANDAŞLARIN BAĞIŞLARIYLA KARŞILANIYOR

Bir hemşehri dayanışması olarak, sekiz ay boyunca, karşılıksız olarak verilen yardım, tümüyle hayırsever vatandaşların Çaycuma Belediyesi Eğitim Fonu’na yaptığı bağışlardan karşılanıyor.

KART SAHİBİ OLANLAR, SUNULAN DİĞER OLANAKLARDAN DA YARARLANIYOR

Öte yandan burs kazanıp da ÇaycumaKart sahibi olmayan öğrencilerin, kart edinebilmek için belediyeye müracaat etmesi gerekiyor. Tüm dünyada geçerli olarak her türlü alışveriş imkânı sunan, nitelikli sosyal yardım yapılmasını sağlayan karta sahip olanlar, Çaycuma’da, 330’dan fazla işyerinde sağlanan indirim başta olmak üzere sunulan diğer olanaklardan da yaralanabiliyor.