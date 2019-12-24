EGO 77 yaşında...

EGO Teftiş Kurulu Başkanı Bülent Alıcı moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide, emekli EGO Genel Müdürleri kendi dönemlerinde yaşadıkları anıları paylaşarak, salondakileri adeta geçmişe yolculuk yaptırdı.

Başkent’te vatandaş memnuniyetini öncelediklerini, akıllı ulaşım sistemlerini ve bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullandıklarını söyleyen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, şu mesajları verdi:

“Cumhuriyetin kuruluş dönemine denk gelen ve kökleri o tarihe kadar uzanan bu güzide kuruluşumuz, süreç içerisinde Cumhuriyetin Başkenti Ankara’ya çok faydalı hizmetler yaptı. Ankara’nın hatta Türkiye’nin ulaşım alanında bir markası haline geldiğini hepimiz biliyoruz. Yaptığımız hizmetin vatandaşlarda bir karşılığı olduğunu, olumlu ya da olumsuz yansımalarını eş zamanlı olarak görme şansımız oluyor ve bu insanı heyecanlandıran bir şey. Hizmet kalitesini artıracağız, ulaşımı daha da güvenli hale getireceğiz.”

“EGO İLKLERİ BAŞARDI”

Emekli EGO Genel Müdürleri ile 2019 yılında emekliye ayrılan personele başarı plaketlerinin takdim edildiği kutlama programı sonrası düzenlenen resepsiyonda Herdem Müzik Grubu ile Sokak Sanatçıları da bir konser verdi.

25 yıldan sonra hatırlanmanın mutluluk verici olduğunu söyleyen Emekli EGO Genel Müdürü Ethem Özbakır, “Kendi dönemimizde Metro, Ankaray ve Doğalgazda önemli çalışmalar yaptık. Bu dönemi de oldukça başarılı buluyorum. Mansur Yavaş, zorlukların üstesinden gelecek ve Ankaralılara güzel hizmetler verecek. İlk günden bugüne kadar EGO ilkleri başardı. Mansur Yavaş’ın çok başarılı işlere imza atacağına inanıyorum” dedi.

Emekli EGO Genel Müdürü Cihan Altınöz ise duygularını şu cümlelerle ifade etti:

“Yıllar sonra hatırlanmak ve bu programa davet edilmek onur verici. Burada ciddi işler yapılacağına dair güzel bir niyet gördük. Bu nedenle ufak bir katkımız olur diye davete kalktık, geldik. Belediyemize ve EGO’muza başarılar diliyorum. Güzel çalışmalar yapılacağını inanıyorum.”

77. yaşını kutlayan EGO Genel Müdürlüğü, 1987 model belediye otobüsünü Büyükşehir Belediyesi önüne getirerek, misafirlere nostalji yaşattı.