EGO Spor Kulübü lösemili çocukların yanında

Lösemili çocukların enfeksiyondan korunmak için taktıkları maske nedeniyle toplumdan dışlanmalarının önüne geçmek ve umut olmak için gerçekleştirilen faaliyete vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

EGO Spor Kulübü iş birliği ile LÖSEV tarafından dağıtılan maskeler, büyük özenle çeşitli materyallerle süslendi. Gönüllüler ve sporcular tarafından tasarlanan el emeği maskeler # MaskemiTakıyorumFarkındalıkYar atıyorum ve #LösemiliÇocuklarHaftası hashtagi ile sosyal medyada da paylaşıldı.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

EGO Spor Kulübü Erkek Basketbol A takımı ve Kadın Hentbol Minik Takımı, Lösemili çocuklarla birlikte “Canım Kardeşim” filmini izlerken, EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu, “5 bin 900 lisanslı sporcumuzla iş birliği yaptığımız LÖSEV’in tüm saha çalışmalarına katılıyoruz. Ne zaman bize ihtiyaç duyulursa hep yanlarındayız” dedi.

LÖSEV Halka İlişkiler Sorumlusu Sinan Aras da, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ve EGO Spor Kulübü bizleri çalışmalarımızda yalnız bırakmıyor” sözleriyle teşekkür etti.