EGO'dan Avrupa'nın en büyük doğalgaz dolum istasyonu

EGO Genel Müdürlüğü, Sincan’da bulunan 5. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğünde yer alan CNG’li otobüsler için doğal gaz yakıt dolum tesisini yenileyerek hizmete açtı. Avrupa’nın en büyüğü olma özelliğine sahip istasyon, yılda 9 milyon 600 bin TL elektrik tasarrufu sağlıyor.

Başkentte ulaşım alanında birçok yeniliğe imza atan EGO Genel Müdürlüğü, modern tesisler kurarak hem çevre kirliliğini önlüyor hem de tasarruf sağlıyor.

EGO Genel Müdürlüğü, çevre dostu CNG’li otobüsler için Sincan 5. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğünde yer alan doğal gaz yakıt dolum tesisini yenileyerek hizmete açtı.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ

Eski CNG dolum istasyonunun, sık sık arızalanması ve ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle yapımı gerçekleştirilen yeni istasyon Avrupa’nın en büyük doğal gaz yakıt dolum tesisi olma özelliğini taşıyor. Aynı anda 8 CNG’li otobüsün yakıt ikmalinin yapılabildiği ve toplam 5 CNG kompresöründen oluşan dolum istasyonunda, otobüslere saatte 12 bin 500 metreküp doğal gaz doldurulabiliyor.

YILLIK 9 MİLYON 600 BİN TL ELEKTRİK TASARRUFU

EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Daire Başkanı İsmail Nalbant yakıt dolum istasyonunun çevre dostu olduğunu belirterek, “Eski istasyonumuz 2006 ve 2011 yıllarında yapıldığı için artık ekonomik ömrünü tamamlamış olduğundan ihtiyaca cevap vermeyecek nitelikteydi. Yeni otobüslerimizin otobüs filosuna katılması nedeniyle kapasitesi de artık yetmemeye başlamıştı” dedi. Nalbant, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Türkiye’de ve Avrupa’da bir noktada saatte 12 bin 500 metreküp doğal gaz basabilme kapasitesine sahip bu kapsamda başka bir tesis bulunmuyor. Aynı zamanda dizel otobüslerimiz için de 60 bin metreküplük yeraltı tanklarında dizel yakıt bulunduran bir istasyon yaptık. O tesisimizle birlikte 8 CNG’li otobüs ve 2 dizel otobüs olmak üzere toplam 10 otobüse aynı anda dolum yapılabiliyor. Tesisimizin en büyük özelliği ise eski istasyona doğal gaz sağlayan boru hattının 4 bar kapasitede olması nedeniyle otobüslerin dolum süresi uzuyor ve hâliyle elektrik tüketimi yüksek oluyordu. Yeni tesisimiz tasarlanırken 12-19 bar aralığında doğal gaz hattı çekilerek yüksek basınçta çalışan kompresörler alındı. Bu nedenle elektrik faturalarımıza yüzde 30’a varan bir tasarruf öngörülüyor. Bu aylık 800 bin TL, yıllık 9 milyon 600 bin TL tasarrufumuz olacak demek.”