Ekiminden biçimine kadar bütün süreçler Balıkesir Büyükşehir’den

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, koyun yetiştiriciliğini desteklemek ve damızlık koyun üretim tesislerindeki küçükbaş hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla 190 dekar alanda ektiği yulafı biçerek 7 bin 500 adet yulaf balyası elde etti. Tarımda Balıkesir Modeli’ni hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde sürdürülen çalışmalarla kaliteli kaba yem ihtiyacı giderilirken önemli ölçüde de tasarruf sağlanıyor.

Tarımda Balıkesir Modeli ile sürdürülebilir tarımın potansiyelini artıran ve Türkiye’ye örnek projeleri hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yenilikçi vizyonu tarım ve hayvancılığın gelişmesini sağlıyor. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Bigadiç ve İvrindi ilçelerinde bulunan Damızlık Koyun Üretim Tesislerini Geliştirme Projesi ile 600 koyunun kaba yem ihtiyaçları, öz kaynaklarla yapılan üretim sonucu karşılanıyor. Geçtiğimiz güz döneminde ekimine başladığı yulafların biçimini gerçekleştirerek tesislerdeki küçükbaş hayvanların kaba yemlerini üreten Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi Çağış yerleşkesinde 100 dekar ve Burhaniye BAÇEM’de ise 90 dekar alanda yetiştirdiği yulafların biçimini yaparak Bigadiç ve İvrindi ilçelerinde bulunan Damızlık Koyun Üretim Tesislerindeki küçükbaş hayvanlar için kaba yem üretimi gerçekleştiriyor.

EN AZ MALİYETLE YÜKSEK KALİTELİ ÜRETİM

Üretilen kaba yemlerden ortalama 7 bin 500 yulaf balyası elde eden Büyükşehir, kaliteli kaba yemler sayesinde verimliliği artırmayı hedefliyor. Böylece yem maliyetlerini de azaltmış olan Büyükşehir, tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilir bir üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor. Önceki yıllarda hizmet alımı yöntemiyle yapılan tüm işlemler, tasarruf tedbirleri kapsamında Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan makine parkındaki ekipmanlar ve operatörler tarafından gerçekleştirildi. Böylece ekimden biçime kadar olan bütün süreçlerde maliyet en aza indirilmiş oldu. En az maliyet ile yüksek kaliteli üretim gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, damızlık küçükbaş hayvanlarda kaliteyi artırmak için de sağlıklı yemlerle verimi artırmayı hedefliyor.

“TEMEL HEDEFİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TARIM MODELİ”

Kaliteli kaba yemlerle verimin artacağını ve kaliteli küçükbaş hayvancılığın yapılabileceğini dile getiren Veteriner Hekim Hüdayi Tanrıkulu “Güz döneminde gerçekleştirmiş olduğumuz yulaf ekim işinin hasadını tamamladık ve yaklaşık 7 bin 500 balyamızın bu işletmelere transferlerini yapmış bulunmaktayız. Biz bu ekim işini Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesinde bulunan alanda ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin BAÇEM işletmesinde bulunan toplam 190 dönümlük arazide yulaflarımızı ektik ve biçimlerini gerçekleştirdik. Temel hedefimiz sürdürülebilir bir tarım modeli içerisinde kendi kaba yem ihtiyacımızı kendimizin karşılamasıdır.” diye konuştu.