  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ekiminden biçimine kadar bütün süreçler Balıkesir Büyükşehir’den

Ekiminden biçimine kadar bütün süreçler Balıkesir Büyükşehir’den

Ekiminden biçimine kadar bütün süreçler Balıkesir Büyükşehir’den
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, koyun yetiştiriciliğini desteklemek ve damızlık koyun üretim tesislerindeki küçükbaş hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla 190 dekar alanda ektiği yulafı biçerek 7 bin 500 adet yulaf balyası elde etti. Tarımda Balıkesir Modeli’ni hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde sürdürülen çalışmalarla kaliteli kaba yem ihtiyacı giderilirken önemli ölçüde de tasarruf sağlanıyor.

Tarımda Balıkesir Modeli ile sürdürülebilir tarımın potansiyelini artıran ve Türkiye’ye örnek projeleri hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yenilikçi vizyonu tarım ve hayvancılığın gelişmesini sağlıyor. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Bigadiç ve İvrindi ilçelerinde bulunan Damızlık Koyun Üretim Tesislerini Geliştirme Projesi ile 600 koyunun kaba yem ihtiyaçları, öz kaynaklarla yapılan üretim sonucu karşılanıyor. Geçtiğimiz güz döneminde ekimine başladığı yulafların biçimini gerçekleştirerek tesislerdeki küçükbaş hayvanların kaba yemlerini üreten Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi Çağış yerleşkesinde 100 dekar ve Burhaniye BAÇEM’de ise 90 dekar alanda yetiştirdiği yulafların biçimini yaparak Bigadiç ve İvrindi ilçelerinde bulunan Damızlık Koyun Üretim Tesislerindeki küçükbaş hayvanlar için kaba yem üretimi gerçekleştiriyor.

EN AZ MALİYETLE YÜKSEK KALİTELİ ÜRETİM

Üretilen kaba yemlerden ortalama 7 bin 500 yulaf balyası elde eden Büyükşehir, kaliteli kaba yemler sayesinde verimliliği artırmayı hedefliyor. Böylece yem maliyetlerini de azaltmış olan Büyükşehir, tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilir bir üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor. Önceki yıllarda hizmet alımı yöntemiyle yapılan tüm işlemler, tasarruf tedbirleri kapsamında Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan makine parkındaki ekipmanlar ve operatörler tarafından gerçekleştirildi. Böylece ekimden biçime kadar olan bütün süreçlerde maliyet en aza indirilmiş oldu. En az maliyet ile yüksek kaliteli üretim gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, damızlık küçükbaş hayvanlarda kaliteyi artırmak için de sağlıklı yemlerle verimi artırmayı hedefliyor.

 “TEMEL HEDEFİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TARIM MODELİ”

Kaliteli kaba yemlerle verimin artacağını ve kaliteli küçükbaş hayvancılığın yapılabileceğini dile getiren Veteriner Hekim Hüdayi Tanrıkulu “Güz döneminde gerçekleştirmiş olduğumuz yulaf ekim işinin hasadını tamamladık ve yaklaşık 7 bin 500 balyamızın bu işletmelere transferlerini yapmış bulunmaktayız. Biz bu ekim işini Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesinde bulunan alanda ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin BAÇEM işletmesinde bulunan toplam 190 dönümlük arazide yulaflarımızı ektik ve biçimlerini gerçekleştirdik. Temel hedefimiz sürdürülebilir bir tarım modeli içerisinde kendi kaba yem ihtiyacımızı kendimizin karşılamasıdır.” diye konuştu.

text-ad
Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Real Madrid'i zafere Arda Güler taşıdı... Real Madrid'i zafere Arda Güler taşıdı... Öz kızını boğarak öldürdüp, cesedi odaya kilitledi: ''Ablanız eve gelmedi'' Öz kızını boğarak öldürdüp, cesedi odaya kilitledi: ''Ablanız eve gelmedi'' CHP lideri Özel son anket sonucunu açıklayıp erken seçim resti çekti! CHP lideri Özel son anket sonucunu açıklayıp erken seçim resti çekti! Bahar Candan ile Dilan Polat'ın vefat eden Nihal Candan için helva şovu büyük tepki çekti! Bahar Candan ile Dilan Polat'ın vefat eden Nihal Candan için helva şovu büyük tepki çekti! Rekor zamların ardından akaryakıt fiyatlarına 'indirimcik'' geliyor! Rekor zamların ardından akaryakıt fiyatlarına 'indirimcik'' geliyor! Güzel oyuncu Burcu Özbek'i çileden çıkarttılar; isyan ettiği ifadeler olay oldu Güzel oyuncu Burcu Özbek'i çileden çıkarttılar; isyan ettiği ifadeler olay oldu Maaş alamadığı için grev yapan işçiler gelen SMS ile bir şok daha yaşadı Maaş alamadığı için grev yapan işçiler gelen SMS ile bir şok daha yaşadı Avrupa'nın teknoloji devi Türkiye'de ikinci dev satın alma için harekete geçti! Avrupa'nın teknoloji devi Türkiye'de ikinci dev satın alma için harekete geçti! Son seçim anketinden AK Parti'ye de CHP'ye de soğuk duş Son seçim anketinden AK Parti'ye de CHP'ye de soğuk duş Erdoğan gelen telefonla salonu terk etti Erdoğan gelen telefonla salonu terk etti
Türkiye'deki elektrikli otomobil kandırmacasına ceza yağdı! Türkiye'deki elektrikli otomobil kandırmacasına ceza yağdı! Ankara'da yeni Anayasa için milletvekili transferi çalışmaları başlıyor Ankara'da yeni Anayasa için milletvekili transferi çalışmaları başlıyor Benzin ve motorinde 1 litrede ne kadar vergiye ödüyoruz ? Vergi uzmanı Ozan Bingöl hesapladı Benzin ve motorinde 1 litrede ne kadar vergiye ödüyoruz ? Vergi uzmanı Ozan Bingöl hesapladı Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu: ''Belediyenin onlarca aracını kullandı!'' Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu: ''Belediyenin onlarca aracını kullandı!'' Türkiye'nin ikinci Ayasofya'sı olan gizemli hazinesine ziyaretçi akını Türkiye'nin ikinci Ayasofya'sı olan gizemli hazinesine ziyaretçi akını Bir kadın cinayeti daha: Genç kadın çalıştığı iş yerinde katledildi! Bir kadın cinayeti daha: Genç kadın çalıştığı iş yerinde katledildi! Göz göre göre insan beynini öldüren en basit hata ortaya çıktı Göz göre göre insan beynini öldüren en basit hata ortaya çıktı Dikkat! İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi var Dikkat! İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi var Real Madrid'e galibiyeti getiren Arda Güler transferi için kararını verdi Real Madrid'e galibiyeti getiren Arda Güler transferi için kararını verdi Fatih Altaylı cezaevindeyken boş koltuklu canlı yayından sert tepki! Fatih Altaylı cezaevindeyken boş koltuklu canlı yayından sert tepki!