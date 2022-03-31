Eko İklim zirvesinde ABB Başkanı Yavaş, çevre dostu projelerini anlattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘EKO İKLİM Zirvesi’nin ‘Büyükşehirlerde Yeşil Dönüşüm’ oturumuna katılarak Başkent’i yeşil ve çevreci bir kent hâline getirmek için hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Başkent’te su kullanımı konusunda tasarruf odaklı uygulamaları başlattıklarını açıklayan Yavaş, “Belediye başkanları olarak biliyoruz ki geleceğe yön vermek zorundayız. Bu toplumsal bir sorumluluk” dedi.

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) ev sahipliğinde düzenlenen ‘EKO İKLİM Zirvesi’ çok sayıda Büyükşehir Belediye Başkanını da konuk olarak ağırladı.

ATO Congresium’da gerçekleştirilen ve gün boyu çeşitli oturumlarla devam eden zirveye katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş “Büyükşehirlerde Yeşil Dönüşüm” konulu oturumda önemli mesajlar verdi.

ÇEVRECİ PROJELER ANLATILDI

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın katıldığı “Büyükşehirlerde Yeşil Dönüşüm” adlı oturumun moderatörlüğünü ATO Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz üstlendi.

Zirvede kurulan “Yarınlara yeşil bir dünya bırakmak için söz veriyoruz” yazılı panoyu imzalayan konuk belediye başkanları, kentlerinde uyguladıkları çevreci projeleri tek tek anlattı.

YAVAŞ’TAN İNTERNETTEN SAYAÇ KONTROLÜ ÖNERİSİ

Konuşmasında iklim değişikliğinin etkileri ve su kullanımının kontrolünün önemine değinen ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Maalesef Türkiye’de çok uzun yıllardır, bir şeyi kaybettikten sonra çaresini arıyoruz. Daha önceden tedbir alıp, ‘Acaba neler yapılmalı’ demiyoruz. Böyle olduğu için de maalesef birçok şeyi geri dönmeyecek şekilde kaybetmiş oluyoruz” dedi.

Su tüketiminin takibinin çok kolay olduğuna dikkat çeken Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hanelerin ne kadar su tükettiğini görebiliyoruz. Ankaralıların yüzde 70’i 10 ton ve altında, yüzde 15’i de 15 tona kadar su kullanıyor. Bir kısmı da villaların çimlerini sulamakta veya her yerde olduğu gibi bizde de neredeyse 100 binin üzerinde hobi bahçesi var. İki domates yetiştireceğim diye şehrin suyunu boşaltıyor... Ayrıca bahçesini suladığı için köydeki bir sürü insan da suyunu kullanamıyor. Bu nedenle biz de kademeli suya geçilmesi için karar aldık. Çevre Bakanlığı da bu konuda yönetmelikle önerilerde bulundu. Ankara’da şu anda internetten kontrol edilebilen 60 bin sayaç var, 20 bin de bizim elimizde hazır var. Aslında bütün belediyeler olarak bir kampanya yapıp tamamen internetten kontrol edilebilir hâle getirmemiz lazım. Suyun tüketimini kontrol etmemiz lazım. Böyle olmazsa şehrin suyunu bitireceğiz.”

Başkent’te büyük sitelere bahçe sulamalarını yağmur suyunu topladıkları depolardan yapmaları şartını getirdiklerini, bu sitelerin hepsine elektrikli otomobillere uygun şarj istasyonları kurulması kararını aldıklarını, Çubuk-1 Barajını neredeyse 100 yıl sonra yeniden doldurduklarını ve oradan arıtılacak suyun bir kısmını ANFA’nın çim sulamalarında kullanacaklarını açıklayan Yavaş, “Atık suların yeniden kazandırılmasını gündeme aldık ama şunun da farkındayız az su tüketen bitkilere, peyzaja dönmemiz gerekir. Kendimize güneş tarlaları kurmak için çalışmalara başladık. Keçiören’de bir binamıza kurduk ayrıca AŞTİ’ye de yapacağız. Çimleri ve atıkları da toplayarak onları da gübreye dönüştürmeye çalışıyoruz. BELPLAS Şirketimiz var o da sıvı gübre imal ediyor. Bu sıvı gübreyi de inşallah bu sene çiftçilerimize dağıtarak destek olacağız” dedi.

Belediye başkanlarına ve vatandaşlara seslenen Yavaş, herkesi suyu tasarruflu kullanmaya çağırdı:

“Mesela bütün muslukların ağzına daha tazyikli su basan ama az tüketen aparat takmamız gerekiyor. Bunu belediyeler ücretsiz verse büyük bir su tasarrufuna sebep olacağız diye düşünüyorum. Bu yıl yağış oldu, şu anda yüzde 20’ye yakın dip ile beraber yüzde 35-40’a yakın suyumuz var. Ancak su olmama ihtimali de var. Kuraklıklar eskiden 30 yılda bir olurken şimdi belki de 2-3 yılda bir yaşayacağız. Bu nedenle hem bu tür organizasyonlarla farkındalığın artırılması hem de bir an evvel vatandaşların, herkesin bir şekilde sorumluluk alıp elini taşın altına koyması gerekiyor.”

YAVAŞ’TAN TOPLUMSAL SORUMLULUK VURGUSU

Yeşil şehir eylem planını gündeme aldıklarını söyleyen ABB Başkanı Mansur Yavaş, çevre dostu uygulamalar ve yeni projeler hakkında da şu bilgileri verdi:

Türkiye’de ilk defa dizel otobüsü elektrikliye dönüştürdük. İngiltere’de bir firma ile görüşüyoruz. Bu yıl EGO 22 tane otobüsünü verdi dönüştürülmesi için. Bunun kapsamını genişletmek istiyoruz. Türkiye’deki özel otobüsleri veya belediyelerin kullandığı otobüsleri elektrikliye çevirme gücünü bir şirketle görüşüyoruz. Ankara’nın hava kirliliği konusuna gelince eskiden vardı, doğal gaza geçtikçe azaldı ama Bakanlığın internet sitesine baktığınız zaman Ankara’da farklı bölgelerde kirliliği görüyoruz. Sebebi araç yoğunluklu trafik. Ankara’da kömür kullanılmamasına rağmen sadece bu araç trafiği nedeniyle yılda belli bölgelerde bir şekilde eşik sınırını aştığını görüyoruz. Geri dönüşüm konusunda da yıllar önce yakma tesisleri kuruldu ama komposlama tesisiyle özellikle Gölbaşı tarafında İncek tarafındaki villaların çimlerini ve atıklarını toplayarak gübreye dönüştürmeye çalışıyoruz. Ayrıca sıvı gübre üretiyoruz. Kırsal kalkınma projelerimize devam ediyoruz. İnsanların üretmesi için yeniden köyünde üretime katılması için hibe çalışmalarımız var. Bütün kadın kooperatiflerine aynı zamanda destek oluyoruz, onların üretmesini sağlıyoruz. Bunun yanında bir de bizim coğrafyamız çok zor bisiklet yollarını için ama başlattık şu anda 40 kilometreye yakını yapıldı şehir ana ulaşım planında olanların da tamamını bitirmeye çalışıyoruz.”

Belediye başkanları olarak geleceğe yön vermek zorunda olduklarına dikkat çeken Yavaş, “Vatandaşlar bizi dikkatle dinler. Benim söylediğim tedbirler ve şu anda sayamadığım tedbirleri bütün büyükşehirlerde almak kaydıyla bizlere büyük sorumluluk düşüyor. Bu toplumsal bir sorumluluk… İnşallah bizler de yaptığımız projelerle bunun altından kalkacağız” diye konuştu.

Oturumun ardından Antakya Medeniyetler Korosu’nun konserini izleyen Başkan Yavaş, daha sonra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın zirveye getirdiği künefenin şerbetini dökerek katılımcılara ikram etti.