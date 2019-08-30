Ekrem İmamoğlu açıkladı, İBB'den İstanbul'da bir ilk daha

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Muharrem ayı nedeniyle yaptığı açıklamada, Alevilerin acısını paylaştığını dile getirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Alevilik inancına göre bu ay canların hakkın makamı olan gönüllerden cebirin, kinin uzaklaştırıldığı, insana ve evrene karşı zalimliğin ve haksızlığın lanetlendiği, birlik, kardeşlik ve barış duygularının pekiştirildiği, mazlumun yanında olmanın, özü dara çekme ve gönülleri insan olma onuruyla yıkamanın ayı’dır" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Muharrem ayı boyunca İstanbul’da bulunan 93 cemevinde oruçlarını açacak İstanbullulara muharrem lokması dağıtılacağını belirten İmamoğlu, "Tüm insanlığın kadim acıları anısına Fatma ana kuzusu, şehid-i deşt-i Kerbelâ Hz Hüseyin ve 72 masumun acısını hatırlayacağımız bu günlerde insanlığımız yunsun arınsın" dileğinde bulundu.

İmamoğlu, açıklamasını Kağızmanlı Cemal Hoca’nın şu satırlarıyla tamamladı:

“Medine dağlarında susamla sümbül ağlar.

Dağlar inim iniler sular sarhoş sel ağlar.

Cümle kuşlar figanda vah dertli bülbül ağlar.

Viranede baykuşlar hû çeker yıl yıl ağlar.

Kerbelaya kulak ver sahra ağlar çöl ağlar.”



