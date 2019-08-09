Ekrem İmamoğlu: Bayramda İstanbul sokaklarında olacağım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, günün ilk bayramlaşması için İstanbul Valiliği’ne gitti. Vali Ali Yerlikaya ve İmamoğlu, kısa bir süre baş başa görüştü.

Ardından Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever’e vekaleten İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin ve İmamoğlu, valilik binası içinde bir araya gelen kaymakamlar, askeri yetkililer, belediye başkanları ve çalışanlarla tek tek bayramlaştı. Vali Yerlikaya, bayramlaştığı İmamoğlu’nu aracına kadar uğurladı. Valilikten sonra İBB’nin Saraçhane’deki bahçesine geçen İmamoğlu, burada da çalışma arkadaşlarıyla buluştu.

“BAYRAMLARI TOPLUMSAL KAZANCA DÖNÜŞTÜRMELİYİZ”

Bayramların, insanların buluşma anı olduğunu belirten İmamoğlu, “Bayramlarımız, aynı zamanda birbirimizi hatırlatmaya, hissetmeye vesiledir. Kurban Bayramı, özel bir an. Yaza denk düşünce farklı, kışa denk düşünce farklı anlar yaşatabilir” dedi. Bayramda seyahat edecek olanlara uyarılarda bulunan İmamoğlu, “Ne olur dikkat edin.

Güzel gidin, güzel dönün. Uykulu araç kullanmayın. Bunları yapmayınca, bayram, bayram olmaktan çıkıyor ne yazık ki. Üzücü haberler alıyoruz. Ülkemizin en yoğun trafik kazalarını yaşadığı anlar, bu uzun bayram tatillerinde yaşanıyor” diye konuştu. “Bayramlarda büyüklerimizi unutmamak, en önemli geleneğimiz” diyen İmamoğlu, genel olarak bayramlarda tatil yapmamayı tercih edenlerden olduğunu kaydetti.

Çocukları sevindirmeyi kimsenin unutmamasını isteyen İmamoğlu, “Bu duygular önemli. Bayramlarda kucaklaşırsak, birbirimizi hisseder, yardımlaşırsak toplumun birliği ve bütünlüğü daha kuvvetli hale gelir. İslam dünyasının ve Türkiye’mizdeki insanlarımızın inancıyla paralel dini bayramlarının bu hassasiyetini toplumsal kazanca dönüştürmeliyiz. Ben, bu yönünü önemsiyorum. Birliğin, beraberliğin kuvvetlendiği bir bayram olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“EMEKÇİLERE 2 KERE TEŞŞEKKÜR…”

Kurban bayramında çalışacak olan İBB personeline başarılar dileyen İmamoğlu, “Onlara 2 kat teşekkür ediyorum. İstanbul’da yaşayan insanlara hizmet edecekler. O bakımdan onların emekleri 2 kat” dedi. Kendisinin de bayramda İstanbul’un sokaklarında olacağını vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi: “Emekçi dostlarımı selamlayacağım.

4 gün boyunca sokaklarda, caddelerde, mahallelerde, ilçelerde olacağım. Bana eşlik etmek isteyen belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi beklerim vakti olan ve burada olanları. Keyifli bir İstanbul bayramı diliyorum. Küçüklerin güzel gözlerinden öpüyorum. Büyüklerinize selamlarımı iletin. Selamın yanında, onların dualarını istiyorum.

Umarım hep birlikte, görev süremiz boyunca değil sadece, her zaman İstanbul’a gerçekten bayram hissi veren bayram gibi bayram diliyorum. Kurban Bayramı’nız mübarek olsun.” İmamoğlu, tüm İBB çalışanlarıyla konuşma yaptığı platformda tek tek bayramlaştı. Bayramlaşma, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

