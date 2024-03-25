Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü’nde halkla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Beylikdüzü’nde halkla buluştu.

Beylikdüzü Yaşam Vadisi içerisinde yer alan 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde miting havasında gerçekleşen buluşmada konuşan Başkan İmamoğlu “İstanbul’da ilk yaşam vadisi fikri Beylikdüzü’nde oluştu. Tarihi bir yerdeyiz. Beylikdüzü Yaşam Vadisi İstanbul’daki büyük değişimin simgelerinden birisi. İstanbul’un ağacına, çiçeğine, havasına, suyuna, toprağına, denizine sahip çıkmak için buluştuk. Ben, sizin komşunuz olmaktan gurur duyuyorum. Hepinizi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, KİPTAŞ Beylikdüzü Kırlangıç Evleri anahtar teslim töreninin ardından konvoy eşliğinde Yaşam Vadisi’nde vatandaşlarla buluştu. 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde düzenlenen ve adeta miting havasında gerçekleşen buluşmaya CHP İstanbul Milletvekilleri Turan Taşkın Özer, Zeynel Emre ve Engin Altay, Parti Meclis Üyeleri Cem Aydın ve Berker Esen, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş ve çok sayıda partili katıldı. Halk buluşmasında, Başkan İmamoğlu ve Başkan Çalık birer konuşma yaparken alanı dolduran coşkulu kalabalık, İmamoğlu ve Çalık’a sevgi gösterilerinde bulundu.

Çalık: Beylikdüzü’nde büyük bir değişime ve yeni bir belediyecilik modeline imza attık

Binlerce Beylikdüzülü vatandaşın toplandığı alanda ilk olarak konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, beş yılda Beylikdüzü’nde büyük bir değişime ve yeni bir belediyecilik modeline imza attıklarını belirterek, “5 sene önce Ekrem başkanımdan aldığımız bayrağı ileriye taşımak için gayret ettik. Beylikdüzü’nü İstanbul’un en güzel ilçesi, Beylikdüzülüleri en mutlu kent sakinleri yapmak için çalıştık, çabaladık. Beylikdüzü bu süreçte çok şey kazandı. Ailelerimiz yaşam vadilerini kazandı, Beylikdüzü İstanbul’a nefes oldu. Anne ve çocuklarımız mahalle kreşlerini kazandı, eğitimde öncü olduk. Gençlerimiz dört bir yanda spor tesisleri kazandı, memleketimize dinç ve zinde nesiller kazandırdık ve milletimiz için hizmet etmenin gururunu ve onurunu yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

İmamoğlu: Sizin komşunuz olmaktan gurur duyuyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Yaşam Vadisi ‘6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde yaptığı konuşmasında İstanbul’da ilk yaşam vadisi fikrinin Beylikdüzü’nde oluştuğunu belirterek, “Tarihi bir yerdeyiz. Beylikdüzü Yaşam Vadisi İstanbul’daki büyük değişimin simgelerinden birisi. Burası muazzam bir motivasyon alanıdır. Halka ait olanı halka vermenin en güzel, en somut hali Yaşam Vadisi olmuştur. Bu vadide hep iyilik için, doğruluk için yürüdük. Güzelliklerimiz ve duygularımız, hep iyilikler için, Cumhuriyete ve laikliğe, milletin egemenliğine ve demokrasiye sahip çıkmak için buluştuk. İstanbul'un ağacına, çiçeğine, havasına, suyuna, toprağına, denizine sahip çıkmak için buluştuk. Sizlerle gurur duyuyorum. Ben, sizin komşunuz olmaktan gurur duyuyorum. Hepinizi çok seviyorum” şeklinde konuştu. Konuşmasının sonunda, 6 Mayıs 2019 gecesi yaptığı tarihi konuşmadaki gibi ceketini çıkarıp, kollarını sıvayan İmamoğlu, “İstanbulluların demokratik tercihini yok sayan, kendisini milletin üstüne koyan bir anlayışa karşı, burada omuz omuzaydık, el eleydik, gönül gönüleydik” ifadelerini kullandı.