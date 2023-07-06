Ekrem İmamoğlu 'değişim' verilerini paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, internette kurduğu “iktidaricindegisim.org” sitesine ilk günden gelen başvuru sayısını açıkladı.

14 ve 28 Mayıs’taki seçimlerden sonra Cumhuriyet Halk Partisi için İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ‘değişim’ çağrısında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu tarafından henüz karşılık bulamayan çağrı için İmamoğlu, dün ise “iktidaricindegisim.org” internet sitesini kurdu.

Dün yayına başlayan sitenin verilerini bugün Ekrem İmamoğlu paylaştı.

Site 1 günde 434 bin 556 sayfa gösterimi alırken 256 bin 328 tekil ziyaretçi sayısına ulaştı. Sosyal medya hesabından, katılan herkese teşekkür eden İmamoğlu 1 günde toplam 32 bin 837 görüş ve öneri geldiğini duyurdu.