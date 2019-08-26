Ekrem İmamoğlu: ''Demokrasi mücadelesi verdik!''

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP il, ilçe, kadın ve gençlik kolları yöneticileriyle Avrasya Gösteri Merkezi’nde buluştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sultangazi İlçe Sekreteri Kemal Avseren ve CHP Sultangazi İlçe Yönetimi,Gençlik Kolları,Kadın Kolları, Belediye Meclis Üyeleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile buluştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sultangazi İlçe Sekreteri Kemal Avseren,Sultangazi CHP Belediye Meclis Üyeleri ve CHP Sultangazi İlçe Yönetimi ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen toplantıya İstanbul'daki CHP'li ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve il, ilçe, kadın ve gençlik kolları yönetimleri katıldı.

Seçim sürecinde çalışmalarından dolayı parti mensuplarına teşekkür eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a eşit hizmet konusunda kararlı bir duruşu ortaya koyacağını belirtti.

İBB Başkanı İmamoğlu, “Önemli bir demokrasi mücadelesi verdik.

Şimdi sıra bu başarıyı taçlandırmada. Bu dönemden sonra da dünyaya örnek olacak siyasi bir başarı elde ettik. Bu başarı, aynı zamanda bir demokrasi başarısı. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz.

Gece gündüz çalışacağız. Ekip ruhuna ve ekibiyle hareket eden bir anlayışa inanıyoruz” diye konuştu.

Toplantının ardından Cumhur Haber'e konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sultangazi İlçe Sekreteri Kemal Avseren "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile buluştuk. Şehrimize hak ettiği değeri kazandıracak olan İstanbul'a yeni bir başlangıcın sözünü verdik." ifadelerini kullandı.

