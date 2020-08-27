Ekrem İmamoğlu film setinde

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kaygısız Baş filminin setine ziyaret gerçekleştirdi. Yapımcılığını Metin Begen'in üstlendiği, "Begen Film"in çektiĞi filmin yönetmen koltuğuna Taha Ulukaya oturdu. Çekimlerine 10 Ağustos'ta başlanan filmin büyük kısmı Ürgüp'te gerçekleşti.



Ürgüplü iki kardeşin babalarını öldürmesi ile başlayan ve kuzenleri Murat'ın İstanbul'dan köye gelmesiyle birlikte yollarının kesiştiği serüveni konu alan kara mizah film, Taner Şahin ve İskender Bingöl tarafından gerçek hayattan beyaz perdeye uyarlandı.



YAŞANMIŞ HİKAYE BEYAZ PERDEDE

90'lı yıllarda yaşanmış, iki kardeşin babasını öldürdükten sonra yaşadıkları bu acı olay, günümüze uyarlandı. kara mizah bir film haline getirilerek beyaz perdeye taşındı.

İMAMOĞLU SETİ ZİYARET ETTİ

"Kaygısız Baş" filminin Ürgüp çekimlerinde sürpriz bir konuğu vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seti ziyaret edip, tüm ekibe iyi dileklerini iletti.



