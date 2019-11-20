Ekrem İmamoğlu geldi, BELTUR gitti

Pınar Türenç, Başkan İmamoğlu’nu kutlamanın yanı sıra, Konsey’in iki talebini de iletti, biri 2020 yılında yapılacak olan Uluslararası Basın Konseyleri Toplantısı’na destek, diğeri de Uluslararası Basın Merkezi’ne yeniden bir yer tahsisi.

Cumhuriyet gazetesinden Yazgülü Aldoğan'ın haberine göre Maliye Bakanı olarak da görev yapan zamanın İstanbul Defterdarı Zekeriya Temizel, 1980 yılında harap haldeki Sepetçiler Kasrı’nın Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonunu sağlayıp orayı Basın Yayın Genel Müdürlüğü’ne tahsis ederek Uluslararası Basın Merkezi olarak kullanımını sağlamıştı. Bir süre bu şekilde hizmet veren merkez 2011 yılında AK Parti iktidarı tarafından önce Avrupa Proje Ofisi olarak kullanıldı sonra yönetim kurulu üyeleri arasında Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın da bulunduğu Yeşilay’a tahsis edildi.

Böylece ortada yabancı basın mensuplarının yararlanabileceği, basın toplantılarının yapılabileceği bir Uluslararası Basın Merkezi kalmamıştı ama kalmayan bir şey daha olduğunu da öğrenmiş olduk.

Orada kiracı olarak bulunan Beltur işletmesi de İmamoğlu’nun başkan seçilmesinden sonra alelacele kaldırılmış! Daha önce basına yansımış haberlere göre orayı “İstanbul’un en güzel yeri” diye niteleyerek sadece üyelerinin gireceği bir kulüp olarak işletmek için AK Parti’ye yakın bir işadamı da bizzat ilgileniyor.

Medyanın içinde olduğu sorunlara gelince, Başkan Pınar Türenç’in tutuklu gazeteci sayısına ve katıldığı uluslarası toplantılarda Türk medyasının durumunun gündeme gelmesine ilişkin yakınmasına ise Başkan İmamoğlu, bu sorunlara birlikte çözüm aramak için daha kapsamlı bir toplantı yapılması sözüyle yanıt verdi.