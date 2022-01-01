Ekrem İmamoğlu, İstanbul için şiir okudu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yahya Kemal Beyatlı'nın "Bir Başka Tepeden" isimli şiiri seslendirdi. İmamoğlu, videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

İstanbul'a dair kara kalem çizimlerin yer aldığı videoda İmamoğlu, Yahya Kemal Beyatlı'nın İstanbul için yazdığı "Bir Başka Tepeden" isimli şiiri seslendirdi.

İmamoğlu, videoya, "İstanbul’u dinlemek…" notunu düştü.

İmamoğlu’nun okuduğu Beyatlı’nın dizeleri şöyle:

"Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul

Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer

Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul

Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer

Nice revnaklı şehirler görülür dünyada

Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan

Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rüyada

Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan"