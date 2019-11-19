Ekrem İmamoğlu: ''Kenter Tiyatrosu bize emanet''

Türk tiyatrosunun duayen sanatçısı Yıldız Kenter, son yolculuğuna uğurlandı. Kenter için Kenter Tiyatrosu’nda düzenlenen anma töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Alkışlarınızın dinmeyeceği bir salonu İstanbul şehrine hızlıca hediye etmek istiyoruz. Elbette ki tüm maneviyatını koruyarak, ismine layık, özgün ve özgür biçimiyle, ilelebet var olacak teminatıyla İstanbul halkına hediye etmek istiyoruz. Hiç sönmeyecek bir yıldızdan bahsediyoruz. Cumhuriyet’in bir yıldızından, yüz yılın bir yıldızından bahsediyoruz. Nice imkansızı başarmış, gerektiğinde ülkesine, insanlara umut vermiş, sanatın varlığının en zor koşullarda bile simgesi olmuş bir insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla hem bizlerin hem de yakın arkadaşlarının azmiyle hem de bu güzel İstanbul’un ona olan borcunun ödenmesiyle beraber sorumluluğumuzu yerine getireceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk tiyatrosunun duayen ismi usta sanatçı Yıldız Kenter için Şişli Kenter Tiyatrosu’nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Geçtiğimiz Pazar günü akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kenter’in Türk bayrağına sarılı tabutu, İBB Zabıta Taburu’nun omuzlarında yıllarca üzerinde sanatını icra ettiği sahneye getirildi. Kenter'in sanatçı arkadaşlar ve sevenleri tiyatro sahnesine çıkarak veda konuşmalarını gerçekleştirdi. Törende konuşan İmamoğlu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“KENTER TİYATROSU BİZE EMANET”

“Değerli dostlar, başımız sağ olsun. Hem kıymetli ailesinin hem tiyatronun hem sanat dünyamızın, İstanbul’umuzun, devletimizin, milletimizin başı sağ olsun. Yüz yılın bir abidesini kaybettik ama bu insanlar kaybolmaz. Çünkü zihinlerde bir yıldız olarak kalırlar. Yıldız Kenter, öyle birisiydi. Anadolu’da çok özel, saygın kadınlar tarihler boyu var olmuştur. Yıldız Kenter de Anadolu’nun yetiştirdiği en saygın, en özel kadınlardan biri olarak tarihe geçmiştir. Hatta simgedir. Belki de ‘Ben Anadolu’ oyununun simgesi olarak, o çok istediği oyunun varlığıyla kendisini ifade etmiştir diye düşünüyorum. Bu güzel toprakların ruhunu yansıtan bir insandan bahsediyoruz. Hayatını tiyatroya adamış, sanata adamış, bu ülkeye adamış bir insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu güzel tiyatronun varlığını bize emanet etmiş birinden bahsediyoruz.”

“ALKIŞLARINIZIN DİNMEYECEĞİ SALONU İSTANBUL’A HEDİYE EDECEĞİZ”

Kenter Tiyatrosu’nu yaşatmanın sorumlulukları ve vazifeleri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Ailesiyle başlatmış olduğumuz sürecin sağlığına yetişmesini çok arzu ederdik. Ama en hızlı şekliyle, yine alkışlarınızın dinmeyeceği bir salonu İstanbul şehrine hızlıca hediye etmek istiyoruz. Elbette ki tüm maneviyatını koruyarak, ismine layık, özgün ve özgür biçimiyle, ilelebet var olacak teminatıyla İstanbul halkına hediye etmek istiyoruz. Kesinlikle bir yıldızdan bahsediyoruz. Hiç sönmeyecek bir yıldızdan bahsediyoruz. Cumhuriyet’in bir yıldızından bahsediyoruz. Yüz yılın bir yıldızından bahsediyoruz. Nice imkansızı başarmış, gerektiğinde ülkesine, insanlara umut vermiş, sanatın varlığının en zor koşullarda bile simgesi olmuş bir insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla hem bizlerin hem de yakın arkadaşlarının azmiyle hem de bu güzel İstanbul’un ona olan borcunun ödenmesiyle beraber sorumluluğumuzu yerine getireceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

“YILDIZ KENTER İSMİNE LAYIK OLMAK ŞARTTIR”

Birçok oyuncunun sanat hayatına Kenter Tiyatrosu’nda adım attığını bildiğini kaydeden İmamoğlu, “Sanat tarihimizin odak noktalarından birisi olma kimliğini koruması gerektiğini biliyoruz. Bütün bu inançla ve karakterle sürece dahil olacağımızı da hepinizin bilmesini istiyorum. Bu tiyatromuza sahip çıkmak hem Yıldız Kenter ismine layık olmak adına şarttır hem de Türk tiyatrosu ve sanatı için, İstanbul’un sanat yaşamı için zorunluluktur, sorumluluktur. Yıldız Kenter’i bu büyük milletin kalbindeki özel yerine yolcu ediyoruz. Biliyoruz ki kalplerimizdeki o özel yer, sonsuza kadar ona ait olacak. Anadolu’dan, bu güzel topraklardan yetişen bu özel kadını, bu özel sanatçıyı uğurlarken ruhu şad olsun. Ona minnet borçluyuz. Mekanı cennet olsun. Dualarımız onunla. İnşallah adına layık bir şekilde bu güzel kent İstanbul’da ismini başka yerlerde de yaşatacağımız güzel günlerde onu anarak, yaşatarak sorumluluğumuzu bilmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

AŞİYAN MEZARLIĞI’NA DEFNEDİLDİ

Anmanın ardından Kenter’in cenazesi, Levent Afet Yolal Camii’ne getirildi. Sanat, siyaset ve medya dünyasından birçok ünlü isim ile çok sayıda vatandaş, Kenter’i son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cenaze namazına katılan İmamoğlu, Kenter Ailesi’ne taziyelerini iletti. Kenter’in naaşı, alkışlar eşliğinde cenaze aracına konuldu. Kenter, Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi.

