Ekrem İmamoğlu: ''Kesinlikle tarihe geçiyorsunuz''

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde devam eden İBB’nin metro şantiyelerinde görevli amir ve şefleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Ümraniye Osmangazi Korusu içerisinde bulunan Çekmeköy-Sancaktep-Sultanbeyli metro idari şantiyesindeki programda, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, İBB Raylı Sistem Dairesi Başkanı Pelin Alpkökin de hazır bulundu.

KESİNLİKLE TARİHE GEÇİYORSUNUZ

Amir ve şeflerin kendilerini sırasıyla tanıttıktan sonra mesai arkadaşlarına hitap eden İmamoğlu, “Az önce her biriniz kendinizi tanıtırken bu işin aslında ne kadar sağlam ellerde olduğunu da hissettim bir kez daha” dedi.

İBB’nin aynı anda on metro inşaatını devam ettirdiğini de hatırlatan İmamoğlu, “Bir yönüyle de dünyada bu kadar aynı anda metro üretilen bir kentin sürecini yürüten insanlar olarak bence kesinlikle tarihe geçiyorsunuz. Keşke böyle olmasaydı ama İstanbul’un böyle bir sürece acil ihtiyacı var; kentleşmesi çok hızlı” ifadelerini kullandı.

YOĞUN BİR KENTLEŞMENİN İÇERİSİNDEYİZ

İmamoğlu, Türkiye’nin en fazla ihtiyaç duyduğu kollarda çalışan insanlar olduğunu ifade ederek şöyle devam etti: “Ülkemizin önemli sorunlarından birisi bence hatta sorunların ana kaynağı kentleşme. Çünkü şehirlere yerleşiyoruz, taşınıyoruz, göç ediyoruz. Bu vesileyle bizi orada bekleyen problemlerle de bir anda boğuşmaya başlıyoruz. Bunun içinde ulaşım, adaptasyon, istihdam, güvenlik var. Çok yoğun bir kentleşmenin içerisindeyiz. Belli ki bu sorun. Uzun yıllar daha devam edecek neticede. Bu şehirlerdeki sorunun da temel kaynağı bir yerden bir yere erişebilme. Yıllarca mahallesinden çıkmayan insanlar tanıdım ben. 12 yıldır siyaseten ev gezen birisiyim. Evinden çok az çıkan insanların varlığına şahit oldum. Dolayısıyla böyle bir sosyolojik tarafına baktığınızda ortaya koyduğunuz performansın ya da ürettiğiniz avantajların aslında toplumsal huzura ne kadar büyük etkisi olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Çünkü insanları bir şehirde özgürleştirmenin temelinde erişebilmek var. Yani bir yerden bir yere gidebilmek var. Dilediğinde onu yapabilme özgürlüğü var. Elbette bunun başka parametrelere de ihtiyacı var.”

ŞEHRİN MÜHİM MESELESİNE HEP BERABER İMZA ATIYORUZ

Seçim döneminde, dört yaşına kadar çocuğu olan kadınların ücretsiz ulaşım hakkını elde etme talebinin kendisi tarafından gündeme getirildiğini anımsatan İmamoğlu, “Bu, Büyükşehir adayı olmadan önce beynime yerleşmiş bir mağduriyetin giderilmesiydi” dedi. İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu aslında yine benim o ev gezmelerimden elde ettiğim bir deneyimdi. Çocuğu olduğu için dışarı çıkamayan yine bir kadının feryadı var. Çok büyük dualar aldığımızı düşünüyorum. Yani çok sesi çıkmasa da -hiç çıkmasın önemli değil- faydalansınlar. Dolayısıyla şehrin bu kadar mühim meselesine hep beraber imza atıyoruz. Tabii zorluklarımız var parasız olmuyor bu işler. Aslında para bulmak da zor değil şu günkü dünyada. Böylesi bir kentte işi üretebilip para bulmak hiç zor değil ama para bulsanız başka bariyerleri yıkmak zorundasınız vesaire. Ha inşallah hepsi düzelecek. Günün sonunda İstanbul kazanıyor. Teminat içinde, teminat altında hissediyoruz kendimizi. Gerçekten varlığınızdan dolayı Allah hepinize yardımcı olsun. Lütfen en doğru işleri yapın. En kararlı olacağınız şey doğru iş yaptığınızdaki ısrarınız olmalı.”

İmamoğlu, siyaseten ortaya koydukları eksiklikleri, çalışma arkadaşlarının düzeltmekle yükümlü olduğunu ve mesleklerinin de bunu emrettiğini kaydetti. “Yani sadece siyasilere suç yüklemeyin lütfen” diyen İmamoğlu, “Çünkü mesleğiniz size bunu emrediyor bence. O bakımdan ülkede her meslek sahibi, her iyi yetişmiş insanımız mesleğinin hakkını verirse ve mesleğinin ona sunduğu doğruları savunursa bu ülkede hatalı işler çok az olur. Eğer bugün bazı hatalar yapılıyorsa, bazı meslek sahibi insanların bence mesleklerini ihmal etmesinden kaynaklı oluyor. Tabii ki idareciler çok önemli. İdarecinin mantığı ya da idarecinin felsefesi çok çok önemli ama ona o fırsatı veren başka unsurları da ihmal etmemek lazım. O bakımdan sizlerin kararlılığı, doğrudaki ısrarınız, bizim için büyük teminat. Ben bununla kendimi güçlü hissedebilirim. Başka türlü hissedemem. Yani sizin iradenizle ben güçlü hissedebilirim kendimi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, sizin gibi İBB çatısında çalışan diğer dostlarımızın da, yol arkadaşlarımızın da aynı karakterle hareket ediyor olması; memleketimizin bu insan kaynağına sağlıklı bir metotla kendine emanet eden her yönetici başarılı olur. Başarılı olmaması için hiçbir sebep yok” şeklinde konuştu.

AİLENİZİ İHMAL ETMEYİN

Çalışma arkadaşlarına ailelerine zaman ayırmaları konusunda da tavsiyelerde de bulunan İmamoğlu, “Her şeyden önce sağlıklı olun. Evlilik yıl dönümünüzü unutmayın. Eşinizin doğum gününü hiç unutmayın. Benim de unuttuğum oldu, darbesini yaşadım” dedi.

PELİN ALPKÖKİN: İSTANBUL GİBİ BİR ŞEHRİN ALTINDA TÜNEL AÇIYORUZ

İmamoğlu’ndan önce konuşan İBB Raylı Sistem Dairesi Başkanı Pelin Alpkökin de “Ben arkadaşlarımla da sizlerle bir güzel sohbet ortamına almak istedim. Çünkü hakikaten çok büyük bir iş yapıyorlar. Gece beton dökümünden, testlerden, sabah işe erken saatte gelmeye kadar. Hep bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyorlar. İstanbul gibi bir şehrin altında tünel açıyoruz, işletme yapıyoruz. Dolaysıyla buradaki arkadaşlarım çok büyük bir emekle, çabayla çalışıyorlar. Genelde açılışlar kalabalık ve sizi yakından göremedikleri için ben sizden böyle bir davet rica ettim. Siz de hemen geldiniz. Çok teşekkür ediyorum tüm arkadaşlarım adına” ifadelerini kullandı.

Program, İmamoğlu ve mesai arkadaşlarının birlikte fotoğraf çekilmesi ile son buldu.