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Ekrem İmamoğlu: ''Kimse bu devletin sahibi değil''

Ekrem İmamoğlu: ''Kimse bu devletin sahibi değil''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Kimse bu devletin sahibi değil, hiçbir hizmetin bir partisi olamaz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katıldığı Beylikdüzü Belediyesi Gürpınar Polis Merkezi Amirliği, Mevlana Camii, Müftülük, Kuran Kursu ve Taziye Evi Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.  İmamoğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle: 

"Biz dilerdik ki bugün bu işi kamu görevlileriyle yapalım. Kucaklaşalım. Bütün kamu görevlileri bizimdir ama bu onları bu siyasi baskı tutan insanların hiçbiri bizden değildir"

Etiketler ekrem imamoğlu ibb istanbul büyükşehir belediyesi
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