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  4. 23 Aralık 2019 12:00

Ekrem İmamoğlu: ''Mansur Yavaş'ın yanındayız!''

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu: ''Mansur Yavaş'ın yanındayız!''
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlığının ilk altı ayını düzenlediği basın toplantısı ile değerlendirdi.

 İmamoğlu, "Mansur Yavaş'a karşı sürdürülen iftira ve soruşturma sürecini buradan kınıyorum. Bu kampanyaların sonuçsuz kalacağına olan inancım tamdır. Mansur Yavaş'ın her zaman yanında olduğumuzu ve kendisini desteklediğimizi buradan ifade ederim" dedi.

İmamoğlu'nun şunları söyledi:

Bir konuya değinmek istiyorum. CHP'li belediye başkanlarımıza yönelik bir saldırı söz konusu. Bu saldırı ne yazık ki Ankara'da bir gelenek haline gelmiş. Bu baskıyla birlikte politikaların engellenmesine yönelik bir gelenek ortaya konmuş. Kaygıyla izlediğimiz bir süreç. Mansur Yavaş'a karşı sürdürülen iftira ve soruşturma sürecini buradan kınıyorum. Bu kampanyaların sonuçsuz kalacağına olan inancım tamdır. Mansur Yavaş'ın her zaman yanında olduğumuzu ve kendisini desteklediğimizi buradan ifade ederim. Urla Belediye Başkanımız'ın tutuklanması ve yerine  kayyum atanmasını da protesto ediyorum.

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istanbul büyükşehir belediyesi , ibb , ekrem imamoğlu
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