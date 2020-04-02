Ekrem İmamoğlu Nevşin Mengü'ye konuştu: ''Beni arayın tarif edeyim''

Corona virüsü salgını sonrası belediyelerin bağış toplaması İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeyle yasaklanmış, hesaplar bloke edilmişti. Duruma tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nevşin Mengü'ye konuştu.

“Belediyelerin, şartsız bağış alma yetkisi vardır. Şu süreçte bununla ilgili çok fazla konuşmuyoruz. Konuşacağımız gün gelecek. Allah'a havale ediyorum. ” diyen İmamoğlu “Bizi arayan insanlara biz kanunen nasıl yapılacağını da tarif ediyoruz” diye konuştu. İşte İmamoğlu'nun çok konuşulacak açıklamaları.

Corona virüsü salgını sonrasında belediyeler, salgına karşı önlem almıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da diğer belediyeler gibi bağış kampanyası başlatarak ihtiyaç sahiplerine yardım yapacaklarını duyurmuştu.

Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir genelge yayınlayarak, belediyelerin bağış toplamasını yasakladı ve hesapları bloke etti. Sözcü’ye konuk olan İmamoğlu, bu süreci ve corona ile mücadeleyi değerlendirdi.

“YASAKLANDI DİYE BİR ŞEY YOK”

30 saatte 12 bin 500’ün üzerinde insanın kampanyaya destek olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Belediyemizin kanunen bağış alma yetkisi vardır. Halen devam etmektedir. Yasaklandı diye birşey yok. Belediyelerin, şartsız bağış alma yetkisi vardır. Şu süreçte bununla ilgili çok fazla konuşmuyoruz. Konuşacağım gün gelecek. (İçişleri Bakanlığını) Allah'a havale ediyorum. Bizi arayan insanlara biz kanunen nasıl yapılacağını tarif ediyoruz” diye konuştu.

İSTANBUL’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Rusya'nın başkenti Moskova’nın İstanbul’un 8’de biri kadar nüfusa sahip olduğunu hatırlatan ve orada sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini hatırlatan İmamoğlu şunları söyledi:

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, cumartesi günü beni pandemi kuruluna davet etti. Orada konuşan bütün bilim insanları, akademisyenler, sokağa çıkma yasağının gelmesini istedi.Duyuyoruz ki Ankara’daki Bilim Kurulu da aynı tavsiyeleri yapmış. Sayın Bakanın açıklaması var ‘Herkes kendi karantinasını alsın’ diye. Bu herkese kim tabi değil? Sokağa çıkan 2 milyon insan mı tabi değil?

*Bunu herkes söylüyor da uygulaması gereken niye uygulamıyor onu bilmiyorum. Ben, aklın ve bilimin bana gösterdiğine göre bu şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilirse kaybımızı azaltırız diye düşünüyorum.

İmamoğlu İBB bünyesinde de corona virüsü ile mücadele için çok ciddi önlemler aldıklarını anlattı.

OTOBÜSLERİ KALABALIK GÖSTEREN TROLLER İDDİASI

“İETT otobüslerine toplu halde binip algı operasyonu yapan troller” iddiasına da değinen İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “Bunlar troll değil. İşçi” açıklamasının hatırlatılması üzerine de “Yayanın kim olduğunu biliyorum. İBB'de de meclis üyeliği yapmış zavallı bir vatandaş. Sayın bakanın muhatabı troll değil belediye başkanı olmalı.

Pazartesi günü de suç duyurusunda bulunduk. O duraktan ilk defa kaç kişinin bindiğini istatistiklerle ortaya koyduk. Sayın bakana da bugün “Yanlış yoldasınız size yolluyorum” dedim ve bu istatistikleri yolladım. Sayın bakan kirli siyaseti seçecek bir konumda bulunmuyor. Yüzünü bize dönsün zavallı trollere değil.” diye konuştu.