Ekrem İmamoğlu, Sultanbeylili çocuklar ile Galatasaray maçını izledi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz 29 Temmuz’da kendisine tebrik ziyaretinde bulunan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’i Saraçhane'deki makam odasında ağırlamıştı.

İmamoğlu, görüşme sonrasında, "3 kulübümüzden de sosyal sorumluluk projesi kapsamında uygun fiyatlı loca talebimiz olacak. Kendimiz için istemeyeceğiz tabii. Locaları sosyal anlamda kullanacağız 3 kulüpte de. Mahallelerden fakir çocukları getirip, belki de ilk kez maç izlemelerini sağlayacağız” demişti. Galatasaray Kulübü, İmamoğlu’nun çağrısına karşılık vererek, bir locayı İBB’nin kullanımına tahsis etti.

NURDAN AYTEKİN: “TELEVİZYONDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİLMİŞ!”

Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi’nden gelen, yaşları 12 ve 17 arasında değişen çocuklar, söz konusu locanın ilk misafirleri oldu. Bir çoğu hayatlarında ilk kez maça gelen çocuklar, Türkiye Süper Ligi’nin 4’ncü haftasının açılış karşılaşması olan Galatasaray-Kasımpaşa maçını locadan ve İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte izleme şansı buldu.

İmamoğlu, tribündeki yerlerini alan çocukları tek tek öptü ve onların heyecanına ortak oldu. Taraftarlar da locaya gelen İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu.

Çocuklardan Murat Aytekin, “İlk kez bir maça geliyorum. Fenerbahçeliyim. Ortam çok güzel” derken, Nurdan Aytekin, duygularını, “İlk kez geliyorum ben de maça. Çok beğendim her yeri. Televizyondan göründüğü gibi değilmiş. Buradan canlı izleyince daha heyecanlı” sözleriyle dile getirdi. Hafit Elman da “İlk kez geliyorum. Vallahi çok heyecanlıydı. 10 numara” derken, Caner Elman, “Ortam süper. Galatasaray fanatiğiyim” ifadelerini kullandı. Maça gelen çocukların en büyüğü olan 17 yaşındaki Ömer Akgün de “Ekrem İmamoğlu için geldik buraya. Çok seviyorum kendisini” diyerek, İBB Başkanı’na teşekkürlerini iletti.

İMAMOĞLU: “HEYECANLARI YÜZLERİNDEN OKUNUYOR”

Maçın devre arasında çocuklarla stadyum manzaralı toplu fotoğraf çektiren İmamoğlu, şunları söyledi: “Bugün Galatasaray maçını izlemeye geldik Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi’nden gençlerle beraber. Bir kız taraftarımız da var. Galatasaray Kulübü’ne teşekkür ederiz.

Kendilerinden bir iş birliği rica ettik. Bize bir loca tahsis ettiler ve bu locada, İstanbul’un farklı semtlerinden çocuklarımızı ve gençlerimizi misafir ediyoruz. Keyifli bir maç oluyor. Bizim amacımız, İstanbul’un güzide kulüplerini, değerli camialarını, spor seven, futbol seven gençlerimizle, çocuklarımızla buluşturmak, İstanbul’un farklı yerlerinden ‘İlk defa bu stada geliyorum’ diyenlere bu güzel anı yaşatmak. Çok da mutluyum.

Heyecanları yüzlerinden okunuyor. Onlar, benim daimi arkadaşlarım ve hemşehrilerim. Onlara eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. İstanbul’un bütün güzelliklerini yaşadıkları günler diliyorum. İnşallah bir dahaki maçta, başka çocuklarla, başka gençlerle yine burada olacağız.

Bu gençlerimizin nezdinde, İstanbul’daki bütün gençlerimize ve çocuklarımıza bu seneki okul hayatlarında başarılar diliyorum.” İmamoğlu, kendinin maçta olduğunu gören ve locaya gelen taraftarla da anı fotoğrafları çektirdi.

