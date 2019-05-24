Ekrem İmamoğlu: ''Talimat yok. Hanımla konuştum diyeceksin!''

İBB'nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçim çalışmalarına da 31 Mart'ta olduğu gibi pazarlarda başladı. Pendik Çamçeşme Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret eden İmamoğlu, vatandaşlarla ilginç diyaloglara girdi. İstanbul gönüllüsü olduğunu belirten bir vatandaş, İmamoğlu'na olan hayranlığını, 'Sizi gördüğümüz ilk günden beri anlayışım değişti. Sizi idol olarak kabul ettim. Herkese sizin yaklaştığınız gibi yaklaşıyorum'' sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu'nun vatandaşa yanıtı, ''Ne mutlu bana. Güzel konuşalım herkesle'' oldu. Aynı vatandaş, ''Akşam hanıma talimat verdim, yemek hazırla dedim'' deyince, İmamoğlu araya girdi: ''Talimat yok. Hanımla konuştum diyeceksin.'' Bunu üzerine vatandaş, sözlerini, ''Tamam. Konuştum. Ortak karar aldık. Akşam sizi eve bekliyoruz. Eğer sizi getiremezsem eve almayacak beni'' şeklinde düzeltti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimleri kapsamında Pendik Çamçeşme Mahallesi'ndeki semt pazarında vatandaşlarla buluştu. İmamoğlu'nun pazara geldiğini gören vatandaşlar, seçilmiş İBB Başkanı ile fotoğraf çektirebilmek için birbireriyle yarıştı. Bu sırada bir vatandaş İmamoğlu'na, ''Başkanım yorgun görünüyorsunuz'' diye seslendi. İmamoğlu'nun vatandaşa yanıtı, ''E Ramazan hali'' oldu. Vatandaşların kimi İmamoğlu'na hayat pahalılığından, kimi işsizlikten, kimi de 8 yıldır boşanamadığı kocasından dert yandı. Bir genç de öğrenci akbil indirimi nedeniyle İmamoğlu'na teşekkür etti. İmamoğlu, bir vatandaşın, ''Hakkımızı tekrar kazanacağız'' sözlerine, ''Halkımızın vicdanı, her zaman doğru kararı verir'' yanıtını verdi. Bu sırada birbirine uzak tezgahlardan pazarcılar, birbirlerine karşılıklı olarak ''Kim geliyor'', ''Adam geliyor'' tezahüratlarında bulundu. İmamoğlu'nun izdiham şeklinde gerçekleşen pazar ziyareti sırasında sık sık ''Ekrem Başkan'' ve ''Her şey çok güzel olacak'' sloganları atıldı.

''BİZİ BIRAKMA, CANIMSIN!''

Yaşlı bir kadın vatandaş, İmamoğlu'na sevgisini, ''Senin gibi yeni, taze, akıllı, kafası gelişmiş… Bizi bırakma. Canımsın'' sözleriyle gösterdi. İmamoğlu da vatandaşa, ''Çok teşekkür ederim'' sözleriyle karşılık verdi. İstanbul gönüllüsü olduğunu belirten bir vatandaş, İmamoğlu'na olan hayranlığını, ''Sizin için çok çalışıyoruz. Sizi gördüğümüz ilk günden beri anlayışım değişti. Sizi idol olarak kabul ettim. Herkese sizin yaklaştığınız gibi yaklaşıyorum'' sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu'nun vatandaşa yanıtı, ''Ne mutlu bana. Güzel konuşalım herkesle'' oldu. Aynı vatandaş, sözlerine, ''Akşam hanıma talimat verdim, yemek hazırla dedim'' şeklinde devam edince, İmamoğlu araya girdi: ''Talimat yok. Hanımla konuştum diyeceksin.'' Bunu üzerine vatandaş, sözlerini, ''Tamam. Konuştum. Ortak karar aldık. Akşam sizi eve bekliyoruz. Eğer sizi getiremezsem eve almayacak beni. Koşa koşa işi gücü bıraktım geldim'' şeklinde düzeltti. İmamoğlu, vatandaşa, ''Ama benim bugün randevularım var. Bir not alalım yine senden'' karşılığını verdi.

AAA EKREM İMAMOĞLU!

Başka bir kadın vatandaş da ''Aaa Ekrem İmamoğlu. Canım, canım. Kurban olayım seni verene. Canım, ne kadar istiyordum seni görmeyi'' diyerek, İmamoğlu'na sevgisini belli etti. Genç bir kadın, kalabalık içinden sıyrılarak İmamoğlu'na sarıldı. İmamoğlu, kendisine sarılan ve ağlayan genç kadını, ''Kurban olurum, tamam, tamam ağlama'' sözleriyle teskin etmeye çalıştı. Genç kadının hem ağlayıp hem de İmamoğlu ile ''selfie'' yapmaya çalışması ilginç bir görüntü oluşturdu. Bu sırada gazeteciler, ''Bu sevginin nedeni ne sizce'' diye sordu. İmamoğlu, bu soruya, ''Birbirimizi özledik. Bazen duygular patlar böyle. İnsanlar adaleti, vicdanı, maneviyatı özler. O duygular birikince de insanların gözyaşları dökülür. Bence bunlar biraz umut gözyaşları. Mutluluk gözyaşı'' yanıtını verdi. Genç kadın da yeniden İmamoğlu'na sarılarak, ''Başkanım benim'' diyerek sevgisini yeniden gösterdi. Genç kadın, kameralara, ''Çok seviyorum onu. Ona yapılan haksızlıklara dayanamıyorum artık. Çok heyecanlıyım onu gördüğüm için'' sözleriyle ağlayarak duygularını dile getirdi.

PAZAR ÇIKIŞI SORULARI YANITLADI

İmamoğlu, gazetecilerin sorularını da pazar çıkışında yanıtladı. İmamoğlu, ''Vatandaşlar ekonomik vaatlerinizi merak ediyor'' sorusuna, ''Elbette ekonomik sıkıntılar üst seviyede. Biz de ekonomi öncelikli politikalarımızı anlatıyoruz. Toplumun bu sıkıntılı günlerini paylaşmamız gerekiyor. Onu öncelediğimizi herkes biliyor. Keşke şu günler bu politikaların uygulandığı günler olsaydı. Ama ne yazık ki ülke, bir adaletsizliği, hukuksuzluğu konuşuyor. Keşke bu ifade ettiğimiz açlık sınırı altındaki ailelere sunacağımız ekonomik imkanlar, ayni imkanlar, etinden, sütüne… Bunları dinleseydi insanlar. Şu günler paylaşarak, uzlaşarak, ekonomiyi canlandırma yönünde adımlar atabilseydik. Ama ne yazık ki bir avuç insanın demokrasiye uğrattığı o kötü günleri konuşuyoruz. Atlatacağız'' yanıtını verdi.

''İSTEDİĞİ YERDE, İSTEDİĞİ EKRANDA''

İmamoğlu, ''Rakibinizle bir ekranda konuşacak mısınız'' sorusunu da ''Defalarca söyledim, zevkle. İstediği yerde, istediği ekranda, istediği kişiyle. Benden nasıl bir cevap bekliyorlar, bilmiyorum. Daha ne olsun. Bu nedir? Sohbet etmektir, konuşmaktır, konuşabilmektir, insanlara cesaret verebilmektir. Bundan daha güzel ne olabilir?'' şeklinde yanıtladı. Gazeteciler, ''Kendi başıma karar veremem derken sizi kastettiğini söyledi'' şeklinde araya girince, İmamoğlu, şunları söyledi: ''Pası bana atıyorsa, ben 10 gündür söylüyorum. Hadi tamam, pası aldık. Cevap da veriyoruz. Zevkle. Düşünsünler, taşınsınlar, nasıl bir karar mekanizması varsa, kendilerine bırakıyoruz.'' İmamoğlu, Cuma namazını da aynı mahallede, Çamçeşme Merkez Camii'nde kıldı. İmamoğlu, daha sonra seçim otobüsüyle Pendik turu attı. Vatandaşlar, yol boyu İmamoğlu'na sevgi gösterilerinde bulundu.