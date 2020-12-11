''Ekrem İmamoğlu yolsuzluk dosyasını yargıya taşıdı" haberlerine engel!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde İstanbul Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu büyük yankı bulmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP dönemi İBB yönetimi dosyalarını açmış, geçmiş dönem Medya A.Ş'de yapılan yüksek bedelli ihalede yolsuzluk yapıldığı iddia edilmişti. İhaleyi ve kesilen faturaları yargıya taşıyan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, aralarında şu anki Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da aralarında bulunduğu 23 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu konuyla ilgili 297 ayrı haber linki erişim engeli kapsamına alındı. Erişim engeli talebi ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan geldi. Karaismailoğlu, söz konusu haberde suç duyurusunda bulunulan isimler arasında AKP döneminin İBB Genel Sekreter Yardımcısı, ihale ve harcama yetkilisi olarak yer alıyordu.

Kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Dosya içindeki internet çıktıları ve talep dilekçesi incelendiğinde talepte bulunanın T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görev yapmakta olduğu, talebe konu haber içeriklerinde talepte bulunanın itibarını ve saygınlığını zedeleyecek şekilde yanlış anlamlar çıkartılabilecek söylemlerin bulunduğu, talebe konu içeriklerdeki anlatım, uslüp ve kullanılan ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde başlıkta kullanılan ifade ve öz ve biçim dengesinde dengenin bozulduğu, gerekli olmayan yakıştırmalar yapılarak amacın bu anlamda aşıldığı, bu yakıştırmaların AİHS 'de hukuk düzenimizin koruduğu ifade özgürlüğü ve basının haber verme hürriyetinin sınırlarının aşılarak talepte bulunanın saygınlığına yönelik Anayasa Mahkemesi'nin yerleşik içtihatlarında da yer alan ' ilk bakışta hak ihlali' oluşturabilecek, talep edenin saygınlığına yönelik saldırı niteliğinde içeriklerin bulunduğu, bu içeriklerin talepte bulunanın toplum nazarında itibarı ile diğer bireyler nezdindeki saygınlığını sarstığı ve manevi kişiliğini zedelediği kabul edilmekle talebe konu yayınların bu haliyle kişilik haklarını ihlal edici nitelikteki söylemler olduğundan 5651 Sayılı Yasa uyarınca yasal şartları oluşmakla, talep eden vekilinin dilekçesine konu içeriklere erişimin engellenmesine dair talebinin ayrı ayrı kabulüne dair karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde karar verilmiştir."