Ekrem İmamoğlu’na Berlin’de onur ödülü

Ödülünü, eski Federal Almanya Cumhurbas¸kanı Christian Wulff’tan alan İmamoğlu, “Tümüyle iyiliğin, iyi sözlerin, güzel cümlelerin, pozitif hareketlerin kazanacağına olan inancımla hareket ettim. Hiçbir gün de vazgeçmedim. Tek bir gün dilimi bozmadan, asla da bozmayacağım, bazen kaşlarım çatıktı, ama hiçbir zaman kalbimde hiç kimseye karşı, bir kötü düşünce hissetmeden yol yürüdüm” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya’nın başkenti Berlin’de Maliye Bakanı Olaf Scholz ile akşam saatlerinde bir görüşme gerçekleştirdi.

İmamoğlu, görüşmenin ardından, eşi Dilek İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile birlikte, Almanya Türk Dostluk Federasyonu (ATDF) Kybele Dostluk Ödülü Töreni’ne katıldı.

İmamoğlu, törenin yapılacağı salona alkışlar eşliğinde girdi. Moderato¨r Ali Aslan’ın sunumuyla başlayan törende, ATDF Genel Başkanı Cihan Sendan ve Prof. Dr. h.c Jutta Almendinger birer konuşma yaptı.

WULFF: “DUVARIN YIKILMASINDAKİ RUHU GÖRDÜM”

Türkgücü München Yöneticisi Tas¸kın Akkay, spor ödülünün sahibi olurken, eski Federal Milletvekili Özcan Mutlu, siyaset ödülünü aldı.

Törende ekonomi ödülü Audi Satın Alım CEO’su Dr. Bernd Martens’e verildi. Martens, ödülünü Keskin’in elinden aldı.

Törende verilen 2 onur ödülünün sahipleri ise İmamoğlu ve Berlin’e hükümet eden Belediye Bas¸kanı Michael Müller oldu. Müller, ödülünü Sendan’ın elinden alırken, İmamoğlu’na ödülünü eski Federal Almanya Cumhurbas¸kanı Christian Wulff verdi.

Wulff, ödül öncesinde yaptığı konuşmasında, özetle, “Berlin Duvarı’nın yıkılmasındaki ruhu, sayın İmamoğlu’nun 2 kez seçim kazanması döneminde de gördüm. İnsanları bir araya getirdiğini, kavuşturduğunu gördüm. Bu yeni bir şeydi. Şaşırttınız herkesi. Türk ve Alman ilişkileri de bunun sayesinde pekişecektir. Türkiye’yi çok seviyorum. Türk insanındaki esnekliği çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: “30 YIL ÖNCE KARDEŞLİK İMZASI ATANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Ödülünü Wulff’ın elinden alan İmamoğlu, Doğu ve Batı Almanya arasındaki duvarın yıkılışının 30. Yıl dönümünde kardeş şehir Berlin’de olmaktan ve ödül almaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

“30 yıl önce kardeşlik imzasını atanlara teşekkür ediyorum” diyen İmamoğlu, “Bundan sonra çok daha gayretli, çok daha etkin bir kardeşlik yaşayacağımız konusunda da hem İstanbul’a hem de bütün Berlin halkına ve elbette ki buradaki soydaşlarımıza müjdelemek istiyorum. Çok coşkulu ve çok iletişim gücü yüksek, aynı zamanda da bir o kadar faydalı bir dönemi, İstanbul’a ve Berlin’e hep beraber yaşatacağız” şeklinde konuştu.

WULFF’E ZİYARETİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ

Wulff’ın 31 Mart seçimlerinden sonraki İBB Başkanlığı döneminde kendisine yaptığı ziyaretin çok anlamlı olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Bu ziyaretle, demokrasiye olan inancını ortaya koydu. Bu, benim hayatım boyunca hiç unutmayacağım bir ziyaretti. Ama ikinci ziyareti de mutlaka isteyeceğim. Çünkü oy farkı, ikinci seçimde 13 binden, 800 bine çıktı” dedi.

Büyük bir inançla yola çıktıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Tümüyle iyiliğin, iyi sözlerin, güzel cümlelerin, pozitif hareketlerin kazanacağına olan inancımla hareket ettim. Hiçbir gün de vazgeçmedim. Tek bir gün dilimi bozmadan, asla da bozmayacağım, bazen kaşlarım çatıktı, ama hiçbir zaman kalbimde hiç kimseye karşı, bir kötü düşünce hissetmeden yol yürüdüm. Çünkü dünyada en çok ihtiyaç duyulan şeyin ‘iyilik’ olduğunu, iyi insan olmam gerektiğini her zaman hatırlayarak yol yürüyorum” diye konuştu.

İmamoğlu, ödül töreninin ardından Sony Center’a geçerek, usta şair Nazım Hikmet ve ünlü yazar Ahmet Ümit’in hayatlarındaki benzerliklerden yola çıkılarak hazırlanan, yönetmenliğini Cengiz Özkarabekir’in yaptığı, “Merhaba Güzel Vatanım” filminin Almanya Galası’na katıldı.