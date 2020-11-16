Ekrem İmamoğlu’na Kanalİstanbul'dan ''bölücülük'' soruşturması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul projesine karşı çıkması nedeniyle soruşturma açıldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklamayı, Fox TV’de canlı yayın konuğu olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptı. Akşener, Sayın Abdülhamit Gül’ün açıklamalarını dinledim inşallah dediğini yapar ama Sayın İmamoğlu’na Kanal İstanbul’a karşı çıktığı için devlete karşı çıkmaktan soruşturma açıldı. Soruşturmanın özelliği şu: Devletin projesine karşı çıktığı için bölücülük yapmakla suçlanıyor. Bütün bunlar nedir? Bütün bunlar sistemin tartışılmadığı, yamalı bohçaya döndüğü sistemin getirdiği sonuçlar.” dedi.

BÖLÜCÜLÜKLE SUÇLANIYOR!

Soruşturmanın nedeninin, Kanal İstanbul’a karşı çıkması olduğunu söyleyen Akşener, “Devlet projesine karşı çıkmak ve bölücülükle suçlanıyor” ifadelerini kullandı.

Küçükkaya’nın söz konusu soruşturmanın açıldığından emin olup olmadığını sorması üzerine Akşener, “Evet, soruşturma evrakını gönderdi bana Sayın İmamoğlu” ifadelerini kullandı.

Akşener, bu sözlerin ardından İmamoğlu’na, projeye karşı çıktığı gerekçesiyle bölücülük ile suçlanarak soruşturma açıldığını tekrar vurguladı.

AKŞENER AÇIKLADI

Akşener şöyle dedi: "Sayın İmamoğlu’na Kanal İstanbul’a karşı çıktığı için devlete karşı çıkmaktan soruşturma açıldı. Soruşturmanın özelliği şu, Devletin projesine karşı çıktığı için bölücülük yapmakla suçlanıyor. Bütün bunlar nedir? Bütün bunlar sistemin tartışılmadığı, yamalı bohçaya döndüğü sistemin getirdiği sonuçlar."







