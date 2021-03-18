Ekrem İmamoğlu'ndan 18 Mart paylaşımı: Fotoğraflar da konuşur!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yılı nedeniyle dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu paylaşımında “Biz birbirimizi gözlerimizden tanırız, binlerce yıl yan yana olmuşuz, hep birlikte koca bir Vatan. Türkü Kürdü, Alevisi Sunnisi, Lazı Çerkesi... Çanakkale’yi geçilmez kılmışız” ifadelerini kullandı.

Özel hazırlanmış bir de videoyu paylaşımına ekleyen İBB Başkanı İmamoğlu, “Dün gibi bugün de biriz. Kimsesizlerin kimsesiyiz, hep birlikte Cumhuriyetiz. #18MartÇanakkaleZaferi” diye yazdı.