Ekrem İmamoğlu'ndan AK Parti'yi kızdıracak eleştiri: ''Cek cak!''

İstanbul Sultanbeyli'deki Halk Buluşması'nda yurttaşlarla bir araya gelen İmamoğlu, 21 yıldır iktidarda olan AKP'nin syasetini "Allah aşkına 21 yıl bu ülkeyi yöneteceksiniz, hâlâ gelip '-cek -cak'... 'Sizi yoksulluktan kurtaracağız'... Geçin bunları Allah aşkına, bu millet 14 Mayıs’ta sizi evinize yolluyor" ifadeleriyle özetledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli Metrosu'nun test sürüşünü gerçekleştirdi.

Ekrem İmamoğlu, test sürüşünün ardından Sultanbeyli ilçesindeki Halk Buluşması'nda yurttaşlarla bir araya geldi.

"BİR DE UTANMADAN ÇIKIP..."

Metro projesine yönelik engellemelere dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

"Nereden geliyorum; 'yapamıyorsunuz' dedikleri asılsız iddialarla engellemeye çalıştıkları, Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metro hattının test sürüşünden geliyorum.

"Biraz geçmişinden bahsedeyim yüzde 4 ilerlemeyle bu hattı devraldık. Bu ne demek; şantiyeyi kurmuşlar bir iki yerde kazı yapmışlar. Şu an tam yüzde 80’e ulaştı bu inşaat. İhalesi 2017’de yapıldı, yapıldığında finansman yok. Araçları ile ilgili hiçbir şey yapılmış. Trenlerle ilgili hiçbir şey yapılmamış. Biz göreve gelir gelmezi baktık ki iki yılda yüzde 4’e gelmiş bir metro hattı. Hemen araçların üretimine başladık, finansmanı hiç düşünülmemişti, hemen finansmanı hazırlayıp sürece başladık ve tam gaz devam ettik. Onları iki yılda yüzde 4’e getirdikleri Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli hattını, biz 3 yılda yüzde 76 üstüne koyup yüzde 80’e geldik. Fazla değil, 10 ay sonra Samandıra’ya kadar metromuz geliyor. 2024’ün içinde de inşallah bu rayı hizmetinize açıyor olacağız.

Sevgili hemşerilerim Hazine ve özellikle finansmanı ile ilgili bunu söylemem lazım. Bakanlığa, Ekim 2021’de finansman başvurusu yaptık. Bu ülkenin ekonomi bakanı, 'buna imza atınca ne oluyor, bizim için bir şey yapmıyor. Sadece borçlanmayı devletin kütüğüne yazıyor' dedi. Bir imza... Bu devletin ekonomi bakanı, Sultanbeyli için yapacağımız hizmeti tam 1 yıl 2 ay geciktirdi. Şimdi size hizmet etmek üzere yetkilendirmiş insanların bunu yapmadıklarını aklınız alıyor mu. Tek dertleri var; bunu Ekrem İmamoğlu yapmasın. Ya bu Ekrem İmamoğlu evine metro döşemiyor ki, Sultanbeyli halkına yapıyor. Sen zararı Sultanbeylilere veriyorsun. Bir de utanmadan çıkıp 'hattı durdurdular' diyor. Planlayamadığınız projeleri dahi biz yaparız. Bizim için tek konu var vatandaşın huzuru mutluluğu ve memnuniyeti. Bunu bizden iyi bilen yok bunu bilin."

ERDOĞAN HEDEF ALMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Nisan'da Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattı açılış töreninde Ekrem İmmaoğlu'nun şu sözlerle hedef almıştı:

"Asıl sorumlusu becerip devam ettiremediği için bu metro hattını büyükşehir belediyesi yapmadığı için bakanlığımız devraldı. 3 yılı geçti, bu büyükşehir belediyesi İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Buna asıl dersi 2024'te İstanbul verecek. Şimdi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde bunlara dersi verecek. Bu hat devraldığında ilerleme oranı yüzde 5'ti. Gece gündüz demeden çalışarak 24 ayda metro hattını açılışa hazır hale getirdi."

RAVZA KAVAKÇI KAN'IN BURSUNU HATIRLATTI

Ekrem İmamoğlu, İBB'nin destek verdiği üniversite öğrencilerine ilişkin de konuştu.AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’ın AK Parti döneminde İBB’den 200 bin dolar tutarında burs alarak ABD’de siyaset doktorası yapmasını hatırlatan Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu şehrin çocuklarına eğitime yardım ettik. Bakın gençlerimize çok özel fırsatlar hazırladık. Özellikle gençlerin eğitiminde üniversiteye hazırlıktan tutun burs vermeye kadar. Bizden önce burs verilmiyordu şu an biz 75 bin üniversite öğrencisine burs verdik.

Pardon yanlış söyledim bizden önce bir iki kişiye burs verilmiş. Bir kişiye işe bugün girmiş kişiye tam bir hafta sonra 200 bin dolar burs verildi. Hem de metro şirketinde çalışmak için alınan kişi burs verilerek ABD’ye yollandı, hem de ne bölümü siyaset bölümü. Şimdi o kişi İstanbul’dan milletvekili adayı. Bizden önce öyle bir iki kişiye burs verildi. Biz 4 yılda 210 bin öğrenciye burs verdik."

"BU MİLLET SİZİ 14 MAYIS'TA EVİNİZE YOLLUYOR"

İBB Başkanı İmamoğlu, 21 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin siyasetini şu sözlerle eleştirdi:

"Bir kentsel dönüşüm seferberliği başlatacağız. Millet İttifakı bütün unsurlarıyla bu görevi üstlenmeye hazır. Millet İttifakı kimlikli nitelikli bir kadroya sahip. 6 Siyasi parti kadrolarıyla hazır. Bu seçim gerçekten parti seçimi değil. Allah aşkına 21 yıl bu ülkeyi yöneteceksiniz, hâlâ gelip '-cek -cak'... 'Sizi yoksulluktan kurtaracağız'... Geçin bunları Allah aşkına, bu millet 14 Mayıs’ta sizi evinize yolluyor. Gidin evinizde eşlerinze çocuklarınıza hizmet edin. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun altında çalışacak çok güçlü kadromuz olacak. Bu kadro sizin evlatlarınızla çalışacak devlet kademeleri. Ortak aklın sesini yansıtan önemli bir plan kuracağız. Gömleğin kollarını sıvayacağız, kravatı çıkarıp yola çıkacağız."

"HAKKINIZ OLANI ALIYORSUNUZ"

İmamoğlu, İBB'nin sosyal yardımları ile ilgili hazırlanan videonun gösterilmesinin ardından, "Hakkınız olanı alıyorsunuz. Onun için vatandaş hakkını aldığını bilecek. Kimse cebinden para vermiyor size. Helali hoş olsun" diye konuştu.