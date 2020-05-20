Ekrem İmamoğlu'ndan ''Ataköy-İkitelli Metrosu'' müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent içinde faaliyet gösteren 4 farlı metro hattı ve Marmaray ile entegre olacak Ataköy-İkitelli Metrosu için düzenlenen ray kaynatma törenine katıldı.

İkitelli Sanayi Metro İstasyonu’nda gerçekleştirilen etkinlik sonrasında tünel içerisinde konuşan İmamoğlu, hattın 2021 yılı içerisinde kısmi bölümlerle hizmete başlayacağını belirterek, “2022 yılının ilk çeyreğinde inşallah bu hattımızın tamamını devreye koyarak, Marmaray’la da bağlantısı olan önemli bir hattı, İBB olarak İstanbul halkına kazandırmış olacağız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent içinde faaliyet gösteren 5 farklı metro hattı ile entegre olacak Ataköy-İkitelli Metrosu için düzenlenen ray kaynatma törenine katıldı.

Başakşehir-Olimpiyat-Kirazlı Metro Hattı üzerindeki İkitelli Sanayi Metro İstasyonu’nda gerçekleştirilen törene katılan İmamoğlu’na İBB Başkan Danışmanı ve Sözcüsü Murat Ongun, Metro A.Ş. Genel Müdürü Özgür Soy ve İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin eşlik etti.

İmamoğlu, kaynak yapılacak tünel içerisinde, Alpkökin ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Özel eldiven ve gözlük takarak ray kaynatma işlemini gerçekleştiren İmamoğlu, hatla ilgili değerlendirmelerini de tünel içinde yaptı.

İmamoğlu, şunları söyledi:

“BU DERİNLİĞİ SEVİYORUZ”

“Bu derinliği seviyoruz. Çünkü artık işin bittiği anlamına geliyor. Biz de mutlu oluyoruz. Yolun yarılandığı, hatta bitmek üzere olduğu anlamına geliyor. Bugün ray kaynatma töreninde bulunduğumuz Ataköy-İkitelli hattımız, bizim için değerli bir hat. Özellikle şu an bağlantısını yaptığımız İkitelli durağıyla beraber, iki hattı birleştirmiş oluyoruz ve buradaki 3 istasyonla beraber, inşallah önümüzdeki yılda hizmete geçer duruma getireceğiz burayı. Bu yönüyle önemsiyoruz. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Tek yönde 36 bin yolcu taşıyacak saatte. Bu yoğun bölgede, özellikle çalışan işçimiz çok fazla. Dolayısıyla bu yönüyle etkili bir hat olacak. Zemin zorlukları yaşandı; ama burada hem çalışma arkadaşlarım hem yüklenici firmamız çok titiz bir süreç yönettiler ve o zeminle ilgili sıkıntıları aşmış olduk. Tünel delici makine (TBM), bu hattımızda son görevlerini yerine getiriyor; Haziran ayı itibariyle görevini bitirmiş olacak. Bundan sonra elektromekanik işlere yoğunlaşacağız. Bütün bu yönüyle, çok etkili hareket ettiğimiz ve yol yürüdüğümüz hem finansman koşullarıyla hem yüklenici firmamızın titiz gayretiyle hem de benim yol arkadaşlarımın bu sürece olan inancıyla süreci harekete geçiriyoruz. Kısmi devreye almamız da buraya ayrı bir motivasyon sağlayacak. 2022 yılının ilk çeyreğinde inşallah bu hattımızın tamamını devreye koyarak, Marmaray’la da bağlantısı olan önemli bir hattı, İBB olarak İstanbul halkına kazandırmış olacağız.”

5 İLÇEDEN GEÇECEK 11 İSTASYONU OLACAK

Ataköy-Basın Ekspress-İkitelli Metro Hattı tamamlandığında, İkitelli Sanayi İstasyonu’nda Başakşehir-Olimpiyat-Kirazlı Metro Hattı’nın Olimpiyat-İkitelli Sanayi kesimiyle; Mehmet Akif İstasyonu’nda Kabataş-Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı’yla; Mimar Sinan İstasyonu’nda Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metro Hattı’yla ve Ataköy İstasyonu’nda Marmaray Hattı ile entegre olacak. 13,5 kilometre uzunluğundaki hat üzerinde; Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçe sınırları içinde kalan 11 istasyon bulunacak. Saatte tek yönde 36 bin yolcu taşıyacak hattın yolculuk süresi, ilk istasyondan son istasyona 23 dakika olacak.

