Ekrem İmamoğlu'ndan 'Başakşehir Hastanesi yolu' açıklaması

Hastaneye ulaşan yolun inşaatının, kendileri göreve gelmeden tam 1 yıl önce durdurulduğunu belirten İmamoğlu, “Yarım kalan yolun yapılması konusunda, göreve geldikten kısa süre sonra girişimlere başladık. 25 Kasım 2019 günü saat 18:00’de Sayın Vali’mizle görüştük. Kaynak yetersizliği nedeniyle, sürece, İBB’nin devam etmesi zordu. Yaklaşık 1 yıla aşkın süredir de inşaatın durduğunu kendilerine aktardık. Sayın Vali’miz ile konunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na götürülmesi ve inşaatın bakanlık tarafından sürdürülmesi konusunda fikir birliğine varmıştık. Kasım ayından 1 Nisan tarihine kadar, bu yol için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mızdan bir geri dönüş ya da bir adım gelmemişti” dedi.

İmamoğlu, “Olması gereken buydu” diyerek, Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yolunun eksik kalan kısmını yapma kararı alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na teşekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki yönetim tarafından durdurulan ve son günlerde yeniden gündeme gelen Başakşehir Şehir Hastanesi’nin çevre bağlantı yollarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Öncelikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mıza, Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yolunun eksik kalan kısmını yapma kararı aldığı için teşekkür ediyorum” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“OLMASI GEREKEN BUYDU”

“Olması gereken de buydu. Hele hele bu kritik salgın günlerinde, daha çok yatak oluşturmak en önemli işlerden biri. Bildiğiniz gibi, belediyemiz bu zamana kadar bu yol inşaatına, 580 milyon TL harcadı. 2018 yılının Temmuz ayında karayolu inşaatı, İBB tarafından durdurulmuştu. Yani biz göreve gelmeden tam 1 yıl önce. Çünkü İnşaatı yapmakta olan müteahhit, Dolmabahçe – Ortaköy Karayolu Tüneli inşaatına yönlendirilmiş ve söz konusu tünel inşaatına başlamıştı. Bu nedenle; Temmuz 2018’den bu yana, Başakşehir Şehir Hastanesi karayollarına ilişkin herhangi bir imalat yapılmamıştı. Biz geldiğimizde, inşaatı durmuş yapılmayan bir yol bulmuştuk.”

“KASIM’DAN NİSAN’A GERİ DÖNÜŞ OLMADI”

“Bildiğiniz gibi yarım kalan yolun yapılması konusunda, göreve geldikten kısa süre sonra girişimlere başladık. Ta 25 Kasım 2019 günü saat 18:00’de Sayın Vali’miz, ben, Genel Sekreter’imiz ve ilgili genel sekreter yardımcımız Valilik’te bu konunun çözümü için görüşmeler gerçekleştirdik. 25 Kasım’da… Kaynak yetersizliği nedeniyle, sürece, İBB’nin devam etmesi zordu. Yaklaşık 1 yıla aşkın süredir de inşaatın durduğunu kendilerine aktardık. Hastane yolunun tamamlanması da birinci öncelik olarak toplantıda ele alındı. Sayın Vali’miz ile konunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na götürülmesi ve inşaatın bakanlık tarafından sürdürülmesi konusunda fikir birliğine varmıştık. Kasım ayından ta ki 1 Nisan tarihine kadar, bu yol için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mızdan bir geri dönüş ya da bir adım gelmemişti. Bize iletilmedi. Dün yapılan açıklamayla, bakanlığımız süreci yürüteceğini belirtti. Bu da mutluluk verici. Umarım kısa zamanda İstanbulluların hizmetine bu yol girer.”

