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Ekrem İmamoğlu'ndan Deniz Gezmiş paylaşımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 49 yıl önce bugün idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan ile ilgili paylaşımda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı idam edilişlerinin 49. yılında Twitter hesabından bir paylaşımla andı.

İmamoğlu, paylaşımına "Tam bağımsız Türkiye için mücadele edenlere; fikri hür, vicdanı hür gençlere selam olsun." notunu düştü.

 

Etiketler ekrem imamoğlu ibb istanbul büyükşehir belediyesi
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