Ekrem İmamoğlu'ndan deprem paylaşımı

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü Kandilli ve AFAD tarafından 4.7 olarak açıklandı.

EKREM İMAMOĞLU: EKİPLERİMİZ GÖREV BAŞINDA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremle ilgili şu paylaşımı yaptı:

Marmara Denizi Silivri Açıklarında 16 km derinlikte, 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AKOM koordinasyonunda tüm ekiplerimiz görev başında, şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil. İstanbul’umuza geçmiş olsun.