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  4. Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: ''Ben bunun karşısındayım!''

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: ''Ben bunun karşısındayım!''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne hazırlanan iddianameyle ilgili "6 milyon oy almış partiye terörist gözüyle bakarsanız ben bunun karşısındayım. HDP'nin de özeleştiri yapması gerekir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KRT TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman programında Gürkan Hacır'ın konuğu oldu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne hazırlanan iddianameyi sunmasının ardından yeni bir tartışma başladı.

Konuya ilişkin bir açıklama da İmamoğlu'ndan geldi.

"BEN BUNUN KARŞISINDAYIM"

İmamoğlu, "Terörle HDP konusunu aynı potaya koyarsanız tam istenen noktaya gelirsiniz. 6 milyon oy almış partiye terörist gözüyle bakarsanız ben bunun karşısındayım. Nerede eksik davrandılar, hangi konularda söz söylemediler HDP'nin de özeleştiri yapması gerekir" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler ibb istanbul büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu
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