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Ekrem İmamoğlu'ndan 'ekmek fiyatları' açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan 'ekmek fiyatları' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından ekmek fiyatları hakkında açıklamada bulundu. 1 çuval un 127 TL iken 325 TL olduğunu belirten İmamoğlu, " İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Dolar/TL kurundaki hızlı yükselişle birlikte un fiyatları da hızlı şekilde arttı. Bu artışla birlikte İstanbul'da ekmeğin fiyatı 3.5 TL'ye yükseldi. Bu yükselişle birlikte yurttaşlar, İBB'nin Halk Ekmek büfelerine akın etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Un fiyatlarındaki büyük artışa değinen İmamoğlu, “Halk Ekmek, 2022 yılı için un ihalesine çıktı. 2021'de 1 çuval un 127 TL iken, bu yıl çuval başı en düşük teklif 325 TL oldu. İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Etiketler ekrem imamoğlu ibb istanbul büyükşehir belediyesi
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